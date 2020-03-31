Северным медицинским штабом в режиме чрезвычайного положения будет руководить региональная больница

Начиная с 25 марта медицинским руководителем чрезвычайного положения кризисного штаба Департамента здоровья является руководитель центра неотложной помощи региональной больницы, доктор Аркадий Попов, в задачу которого на время решения кризисной ситуации входит координация организации лечения в больницах по всей Эстонии. Проще говоря, медицинской руководитель решает, нужно ли из-за вспышки коронавируса направлять в какую-то больницу дополнительные силы, где эти медицинские работники будут найдены, а также, кто точно поспешит на помощь, например, в Сааремааскую больницу из других уголков Эстонии.

В первые дни работы медицинский руководитель издал свое первое распоряжение о создании двух региональных штабов: Северный медицинский штаб под руководством Северо-Эстонской региональной больницы и Южный штаб под руководством Клиники Тартуского университета. Северным штабом руководит старший врач Региональной больницы, профессор Пеэп Тальвинг, которого при необходимости замещают председатель правления Региональной больницы Агрис Пеэду и председатель правления Детской больницы Катрин Лутс.

По словам профессора Тальвига, Региональная больница начала подготовку к возможному сценарию – если в больницу поступят несколько сотен пациентов в критическом состоянии – еще в начале февраля: «Мы создали оперативный штаб для организации работы больницы в ситуации повышенного риска заражения и перешли на кризисное управление. В оперативном штабе за каждую важную сферу отвечает конкретный человек, на основании этого опыта было просто создать и Северный медицинский штаб».

В Северный медицинский штаб, кроме руководителя самого штаба, входят руководитель по врачебной деятельности, руководитель по сестринской деятельности, руководитель опорной деятельности, руководитель региональных больниц, эксперт-инфекционист, медицинский руководитель и представитель Северного штаба скорой помощи. Северный медицинский штаб создан из экспертов, в него входят представитель всех больниц региона, у членов штаба есть заместители. «Северный медицинский штаб начал свою работу в пятницу с виртуального совещания, регулярные виртуальные встречи планируется проводить два раза в неделю», - сказал профессор Тальвинг.

В сотрудничестве штабов доктора Попова и профессора Талвинга сейчас картируются все слабые места медицинской системы – потребность в средствах индивидуальной защиты, возможности вентиляции легких, койко-места, персонал, пути доставки больных с Covid-19: как они попадают на стационарное лечение, как попадают в отделение экстренной медицины и так далее.

«В кризисной ситуации такой стиль управления, то есть подчинение всех медицинских учреждений региональным больницам, является единственно правильным, поскольку у них достаточно экспертов, средств и персонала. Также они сейчас больше всего готовы принимать зараженных пациентов: для больных созданы специальные отделения, для приходящих в больницу созданы отдельные пути, освобождены изоляционные палаты, и так в случае широкого распространения этого коронавируса должно быть в каждой больнице, - объяснил доктор Попов. – Мы знаем, что количество пациентов будет увеличиваться. Если мы посмотрим на опыт других стран – Италии, Франции, Англии, которые в распространении вируса движутся чуть впереди нас, то тенденции у нас те же самые. Наш план реорганизации кризисного управления в том и заключается, чтобы крупные больницы, в которых подготовительные работы уже проведены, могли помочь другим, чтобы реорганизация была максимально эффективной».

Именно на Сааремаа, который является наиболее сильно охваченным вирусом регионом, в конце прошлой недели доктор Попов совершил свой первый короткий визит, после которого решил направить в помощь островитянам как первую дополнительную силу, так и попросить помощь у Вооруженных сил, которые построят там свой полевой госпиталь на 20 койко-мест: «В медицинском смысле у нас сейчас военное положение, и медицинский персонал по всей Эстонии должен быть готов к битве, предполагающегося пика которой мы достигнем через неделю-полторы». Через Северный медицинский штаб работа всех больниц региона координируется централизовано, а нужные решения принимаются с учетом целостной картины ситуации в Эстонии. Как и на Сааремаа, работа больниц поддержана и на Хиуймаа.