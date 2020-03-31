Российские миллиардеры вступили в борьбу c коронавирусом

Среди российских миллиардеров, пожалуй, настойчивее остальных об опасности коронавируса предупреждает Олег Дерипаска. В своем Telegram он призывает ввести в стране полный карантин и уже объявил его на своих предприятиях. А для близлежащих больниц миллиардер начал строить инфекционные блоки и закупать тесты на коронавирус.

Гуцериев, в свою очередь, предложил использовать готовые объекты — отели. Он решил предоставить гостиничный фонд группы «Сафмар» для нужд Москвы. Речь идет о разворачивании госпиталей на базе отелей и размещении на карантин людей из зоны риска или штатных сотрудников, которые вынуждены работать круглосуточно. К числу активов «Сафмара», например, принадлежат отели «Националь», «Мариот Тверская», «Хилтон Ленинградская» и «Рэдиссон Блу Олимпийский».

Глава «Норильского Никеля» Владимир Потанин просто выделил 1 млрд руб. для поддержки фондов, которые помогают социально незащищенным гражданам. По условиям конкурса, некоммерческие организации смогут получить до 1 млн руб. и использовать их для сохранения штата и перехода на новые форматы работы.

В среду передать 1 млрд руб. на борьбу с эпидемией решили также акционеры «Альфа-групп», она отдаст годовую чистую прибыль своей инвестиционной компании А1. О решении поддержать власти сообщил президент «Альфа-групп» Вадим Зингман. Выделенные средства передадут федеральному оперштабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.