Пять самых распространенных вопросов о пенсии во время коронавирусного кризиса

Распространение коронавируса породило неуверенность на финансовых рынках, ценные бумаги дешевеют, что напрямую отражается на пенсионных фондах. В связи с этим у многих возникают вопросы относительно их собственной пенсии, пишет руководитель сферы инвестирования и пенсий Swedbank Кайре Пейк.
Прежде всего, стоит подчеркнуть, что нынешнее снижение стоимости пенсионных фондов вряд ли будет постоянным. Обратившись к истории, мы увидим, что за спадами на фондовом рынке часто следовали периоды быстрого роста.
Тем не менее, у людей сегодня есть законные вопросы по поводу их пенсий. Мы поможем найти ответы на эти вопросы.
1. Куда за последний месяц пропала большая сумма из моих пенсионных накоплений?
Пенсионные фонды инвестируют накопления своих клиентов. Поскольку за последний месяц коронавирус вызвал серьезный спад на мировых фондовых рынках, последствия ощущаются и в пенсионных фондах. И в большей степени – в фондах с наиболее высокой долей акций.
Клиенты, которые копят на пенсию во II ступени, владеют паями пенсионного фонда, стоимость которых может меняться ежедневно. Нынешний спад на рынке понизил цену паев и, следовательно, денежная стоимость пенсионных фондов также снизилась. Но при этом сами паи не пропали, они сохраняются, и их с каждым месяцем становится больше, если вы ходите на работу и получаете зарплату. Когда обстановка в мире стабилизируется, и финансовые рынки снова начнут расти, акции также начнут вновь расти. Разумнее всего продолжать регулярную покупку подешевевших паев, поскольку за те же деньги сегодня их можно купить больше.
2. Если бы я инвестировал сам, я бы продал акции в начале таких времен и купил их снова, когда рынки начнут расти. Почему пенсионные фонды все еще держат акции и спокойно смотрят, как уменьшаются пенсионные накопления?
Пенсионные накопления занимают десятилетия, и поэтому пенсионные фонды также принимают инвестиционные решения, прежде всего, на долгосрочной основе. Активно управляемые фонды могут сделать инвестиции либо рискованными, либо менее рискованными. В обоих случаях ограничения устанавливают инвестиционную стратегию для конкретного фонда. В пределах диапазона, разрешенного стратегией, доля более рискованных активов (таких как акции) определяется управляющим фондом и его командой. В последние годы также возникли пассивные фонды, инвестирующие в индексы. В хорошие времена они растут быстрее, чем фонды с активным управлением, но в период спада они падают несколько больше, чем активные фонды.
У каждого пенсионного фонда есть рекомендуемый инвестиционный период, который является наилучшим для клиента того или иного возраста. Чем дольше период накопления, тем больше акций может быть в пенсионном фонде. В течение длительного периода накопления Вам не следует опасаться большой доли акций в соответствующем пенсионном фонде, потому что, хотя акции более рискованны, чем облигации, и цены на акции колеблются, более высокая доля акций и их ожидаемая доходность обеспечивают лучший способ накопить больше денег для выхода на пенсию. Поэтому фонды с более высокой долей акций следуют долгосрочной инвестиционной политике и не вносят существенных стратегических изменений в управление фондами в текущей ситуации.
3. Потерянные деньги больше никогда не вернутся?
Стоимость вашего пенсионного фонда сегодня ниже, чем месяц или два назад из-за глобального спада на фондовых рынках в прошлом месяце, который снизил цену паев пенсионного фонда. Если рынки восстановятся и начнут снова расти, цена паев начнет восстанавливаться, подешевевшие паи, приобретенные во время экономического спада, начнут расти, что дает возможность восстановить утраченное, и снова получить прибыль. Давайте вспомним предыдущий экономический кризис 2008-2009 годов, когда клиенты фондов также находились в минусе несколько лет, прежде чем их накопления снова превзошли свою прежнюю стоимость.
4. В нынешнем фонде я за месяц потерял много денег, настало время сменить фонд?
Акции помогают деньгам расти быстрее, но цены на акции также падают быстрее. Облигации, как правило, более стабильны, но они демонстрируют лишь умеренный рост. В любом случае, если вы хотите больше накопить и иметь длительный период накоплений, лучше всего отдать предпочтение пенсионному фонду с большим количеством акций.
Сегодня некоторым кажется хорошей идеей выбрать пенсионный фонд, который пережил наименьшее падение, и перевести паи в него. Но хорошая ли это идея? Пенсионные фонды можно менять три раза в год, и если вы подадите заявку в конце марта, паи будут обменяны в начале мая. Следующий период обмена заканчивается в июле, а паи обмениваются в сентябре. Фонд, который упал больше, скорее всего, будет фондом с более высокой долей акций, и, как правило, благодаря инвестиционным принципам такого фонда, каждое падение рано или поздно оборачивается ростом.
При переходе из фонда с большей долей акций в более консервативный фонд, который в основном инвестирует в облигации или деньги, следует иметь в виду, что фонд, который больше инвестирует в облигации, хоть и упал меньше, но его потенциал для роста также гораздо ниже, чем у более агрессивного пенсионного фонда. Очень трудно, а в некоторых случаях даже невозможно, компенсировать потерянный доход от такого обмена, потому что таким шагом вы принимаете на себя уже понесенные потери, но упускаете любой потенциальный рост в будущем. Поэтому, если вы находитесь в пенсионном фонде, который соответствует вашему периоду накопления, мы рекомендуем вам не менять фонд.
5. Не забрал ли банк во время коронавирусного кризиса часть моих пенсионных накоплений, чтобы решить свои проблемы?
Активы пенсионного фонда отделены от остальной части активов банка и подчиняются очень строгим правилам инвестирования. Уменьшение суммы пенсионных накоплений связано со снижением цены паев. Сами же паи на самом деле сохраняются, и как только финансовые рынки начнут восстанавливаться, пенсионная ступень также начнет вновь расти.