Пять самых распространенных вопросов о пенсии во время коронавирусного кризиса

3. Потерянные деньги больше никогда не вернутся?

Стоимость вашего пенсионного фонда сегодня ниже, чем месяц или два назад из-за глобального спада на фондовых рынках в прошлом месяце, который снизил цену паев пенсионного фонда. Если рынки восстановятся и начнут снова расти, цена паев начнет восстанавливаться, подешевевшие паи, приобретенные во время экономического спада, начнут расти, что дает возможность восстановить утраченное, и снова получить прибыль. Давайте вспомним предыдущий экономический кризис 2008-2009 годов, когда клиенты фондов также находились в минусе несколько лет, прежде чем их накопления снова превзошли свою прежнюю стоимость.

4. В нынешнем фонде я за месяц потерял много денег, настало время сменить фонд?

Акции помогают деньгам расти быстрее, но цены на акции также падают быстрее. Облигации, как правило, более стабильны, но они демонстрируют лишь умеренный рост. В любом случае, если вы хотите больше накопить и иметь длительный период накоплений, лучше всего отдать предпочтение пенсионному фонду с большим количеством акций.

Сегодня некоторым кажется хорошей идеей выбрать пенсионный фонд, который пережил наименьшее падение, и перевести паи в него. Но хорошая ли это идея? Пенсионные фонды можно менять три раза в год, и если вы подадите заявку в конце марта, паи будут обменяны в начале мая. Следующий период обмена заканчивается в июле, а паи обмениваются в сентябре. Фонд, который упал больше, скорее всего, будет фондом с более высокой долей акций, и, как правило, благодаря инвестиционным принципам такого фонда, каждое падение рано или поздно оборачивается ростом.

При переходе из фонда с большей долей акций в более консервативный фонд, который в основном инвестирует в облигации или деньги, следует иметь в виду, что фонд, который больше инвестирует в облигации, хоть и упал меньше, но его потенциал для роста также гораздо ниже, чем у более агрессивного пенсионного фонда. Очень трудно, а в некоторых случаях даже невозможно, компенсировать потерянный доход от такого обмена, потому что таким шагом вы принимаете на себя уже понесенные потери, но упускаете любой потенциальный рост в будущем. Поэтому, если вы находитесь в пенсионном фонде, который соответствует вашему периоду накопления, мы рекомендуем вам не менять фонд.

5. Не забрал ли банк во время коронавирусного кризиса часть моих пенсионных накоплений, чтобы решить свои проблемы?