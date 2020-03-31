Галерея ⟩ Смотрите, как выглядят отделения для пациентов с Covid-19 в PERH и клинике Тартуского университета

Председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду пишет в социальных сетях: «Работа оперативного штаба больницы тоже важна, но без наших отдающих себя без остатка коллег на передовой - в нашем отделении экстренной медицины, отделении интенсивной терапии, новых так называемых отделениях COVID, лаборатории и т.д - мы бы стояли на четвереньках. Пусть фотографии говорят сами за себя! И все же, принцип такой - лучше наслаждайтесь изоляцией дома, чем больничным уходом, потому что в этом последнем нет ничего приятного!»

В сообщении в социальной сети клиники Тартуского университета подчеркивается, что независимо от того, поставлен ли пациенту диагноз «Covid-19» или нет, он или она имеет право и возможность обращаться в отделение экстренной медицины в любой неотложной ситуации, например, при тяжелом расстройстве здоровья или травме.

«EMO продолжит работать по тем же принципам, что и раньше. Чтобы защитить пациентов от возможной инфекции Covid-19, в клинике созданы два отделения экстренной медицины», - говорится в сообщении клиники.

Одно отделение - для пациентов с определенным диагнозом Covid-19 или подозрением на него (EMO-1), а другое - для всех остальных пациентов (EMO-2). При входе в оба или по прибытии с машиной скорой помощи пациент проходит обследование на наличие симптомов Covid-19.