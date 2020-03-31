Ношение маски в местах скопления народа может стать социальной нормой

Позицию научного совета на сегодняшнем совещании правительственной комиссии представила профессор Институт био- и прикладной медицины Тартуского университета Ирья Лутсар. «Сейчас нет экспоненциального роста заболеваемости и распространение инфекции сопоставимо с Северными странами,- сказала профессор. – Крайне важно удержать минимальное количество контактов между людьми – мы четко видим, что это работает. В случае если люди будут воспринимать ограничения со всей серьезностью, прогнозы показывают, что болезнь можно взять под контроль и больничная система с этим справится».

Ирья Лутсар отметила, что кризис, связанный с коронавирусом, вероятнее всего изменит нормы поведения: «Мы явно должны учиться на опыте Азии – носить в местах массового скопления народа маски. Это могло бы стать социальной нормой, которую общество принимает повсеместно».

Состоящая из вирусологов и врачей рабочая группа работает и над принципами медицинской стратегии выхода из эпидемии. Ученые подчеркивают, что за основу стратегии выхода могут быть взяты исследования, которые показывают, насколько большая часть населения в действительности соприкоснулась с коронавирусом.

«Коронавирус распространяется в Эстонии в то время, когда определенная часть населения болеет и другими вирусными заболеваниями с похожими симптомами. Поэтому нужно иметь как можно более масштабные исследования, которые показывают, как много людей переболели Covid-19. Это даст нам важную информацию о частоте и динамике распространения болезни», - сказала профессор Лутсар.