Министр народонаселения: консультации в случае кризиса беременности должны быть частью системы здравоохранения

«Я рада тому, что последние 14 лет наши семьи, мамы и папы получали в трудные минуты быструю и действенную поддержку в виде консультаций при кризисе беременности. Эта служба - как скорая психологическая помощь в кризисных ситуациях, связанных с предстоящим рождением ребенка. За все эти коды консультативная помощь была оказана 26056 нуждающимся, в общей сложности 46303 раза. Эта услуга была в своё время введена при содействии моего предшественника - министра народонаселения Пауля-Ээрика Руммо. Посыл докладов сегодняшней видеоконференции был однозначным - консультации в случае кризиса беременности себя оправдали, они по-прежнему востребованы и нужны семьям», - сказала министр народонаселения Рийна Солман. Она добавила: «В то же время ясно, что организация консультаций нуждается в усовершенствовании. До сих пор финансирование услуги осуществлялось через реализуемые больничной кассой проекты развития здоровья, но следует взвесить более стабильные варианты. В сотрудничестве с разными сторонами надо подумать, как ещё лучше интегрировать услугу консультирования при кризисе беременности в систему здравоохранения». По словам министра Солман проблема в том, что услуга консультирования при кризисе беременности до сих пор не включена в перечень услуг здравоохранения, хотя ее оказание осуществляется главным образом в учреждениях здравоохранения и на основании выдаваемого врачами направления. «Я осмелюсь утверждать, что такое положение вызывает неразбериху и препятствует полной реализации потенциала услуги. В нынешних условиях чрезвычайного положения это оборачивается, например, снижением уровня доступности - когда консультанты по вопросу кризиса беременности не являются официально работниками здравоохранения и даже не могут сейчас в критических случаях находиться в больнице и помогать».

А ведь помощь в критических ситуациях и дополнительные силы особенно нужны в условиях чрезвычайного положения - как роженицам, так и персоналу, так как работники больниц сейчас и без того перегружены, - отметила Рийна Солман и добавила: «В то же время хорошо, что услуга консультаций в случае кризиса беременности в условиях чрезвычайного положения доступны нуждающимся по телефону и интернету круглосуточно и без направления от врача. Тут я хочу поблагодарить больничную кассу за то, что она в сотрудничестве с координирующим оказание услуги целевым учреждением Väärtustades Elu быстро нашла решение.

Согласно программе действий Правительства Республики на 2019-2023 годы, задачей министерства социальных дел в сотрудничестве с аппаратом министра народонаселения является подготовка к марту 2021 года анализа и предложений по обеспечению доступности и повышению качества консультаций по вопросам кризиса беременности, что касается и работающих в женских клиниках клинических психологов. Также в этом году будет выпущена Зелёная книга душевного здоровья, которая охватывает заодно и вопросы развития службы консультаций при кризисе беременности.

В докладах и обсуждениях видеоконференции рассматривались вопросы потребностей беременных женщин и родителей, суть работы специалиста по душевному здоровью, вопросы сотрудничества консультантов и акушеров, а также особенности опорных услуг в сфере консультаций по кризису беременности и душевному здоровью семей в Эстонии и за рубежом. Выступили представитель Союза церквей Эстонии Меэго Реммель, женский врач Маде Лаанпере, председатель правления Эстонского союза акушеров Марге Махла, руководитель центра образования здоровья Таллиннской высшей школы здравоохранения Силья Метс-Оя , психолог Кристийна Урико, психиатр Пирет Виснапуу-Бернадт, консультант и мать Эва Няф и председатель целевого учреждения Väärtustades Elu (SAVE) Кайя Капста-Форрестер.

Видеоконференция завершилась обсуждением перспектив на будущее службы консультаций по кризису беременности и ее перспектив попасть в список поддерживаемых больничной кассой услуг. В обсуждении участвовали советница министерства социальных дел Ингрид Отс-Вайк, глава отдела услуг первого уровня Эстонской больничной кассы Кюлли Фриэдеманн, психолог и руководитель сферы помощи при кризисе беременности Маргит Эмберг, член правления Общества консультантов по кризису беременности Кристи Куура и министр народонаселения ЭР Рийна Солман.