Галерея и видео ⟩ Автомобиль столкнулся с лосем: водителя увезли в больницу, животное погибло

Столкновение было таким сильным, что животное погибло от полученного удара, а женщину, находившуюся за рулем автомобиля, доставили с места происшествия в больницу Ярвамаа на проверку здоровья.

По словам охотников, это была лосиха весов 200 кг, которое влетела в лобовое стекло и частично оказалась и в салоне автомобиля. В попавшее на полосу встречного движения животное ни одна другая машина не врезалась. Движение было нарушено примерно в течение часа, пока местные охотники не убрали погибшее животное, а попавшую в аварию машину не увезли.