ВОЗ: ситуация в Италии, возможно, начала стабилизироваться

За последние сутки коронавирус в Италии был обнаружен у 4050 человек. Днем ранее их было 5217. Речь идет о наименьшем числе новых зараженных с 17 марта.

В то же время Reuters отмечает, что меньшее количество зараженных может быть связано с проведением меньшего количества тестов. Одновременно по сравнению с предшествующим днем число умерших выросло с 756 до 812. Всего вирус унес в Италии 11 591 жизней, диагностировано 101 739 заражений.

Представитель ВОЗ Майк Райан констатировал, комментируя число новых зараженных, что это позволяет надеяться, что Италия и Испания вот-вот достигнут пика эпидемия и введенные несколько недель назад ограничения на передвижение в Европе вскоре принесут плоды.

«Что мы вероятно можем увидеть – что благодаря введенным несколько недель назад жестким ограничениям на передвижение в Италии ситуация начинает стабилизироваться», - сказал он журналистам.

При этом Райан призвал все европейские правительства придерживаться избранной стратегии. Так, итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца сообщила вчера вечером, что несмотря на меньшее количество обнаруженных новых зараженных действующее чрезвычайное положение будет продлено в Италии не до 3, а до 12 апреля.