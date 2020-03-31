Вт, 31.03.2020
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Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Владимир Путин и Денис Проценко.

ФОТО: SPUTNIK/VIA REUTERS

У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Информацию «Интерфаксу» подтвердили в самой больнице. Медики сообщили, что Денис Проценко находится в удовлетворительном состоянии,.

«Состояние Проценко нормально, он находится у нас, в Коммунарке», - сказали врачи.

Между тем «Россия 24» отмечает, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно, президент регулярно делает тест на COVID-19.

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