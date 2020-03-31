Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Между тем «Россия 24» отмечает, что в связи с заболеванием главврача в Коммунарке могут ввести дополнительные меры безопасности.

24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно, президент регулярно делает тест на COVID-19.