Интерактивный график ⟩ Коронавирус заражает каждые полторы секунды и убивает по два человека в минуту

Эпицентром вирусного заболевания, начавшегося в Китае, с середины марта стала Европа в главе с Италией и Испанией. Однако теперь эпицентр переместился через океан в Соединенные Штаты.

В Китае в результате Covid-19 погибли 3300 человек, но там были приняты жесткие меры по ограничению распространения вируса. В Италии уже более 11 500 погибших, а в Испании - более 8 000 человек. В среднем два человека в минуту умирают во всем мире из-за нового коронавируса.

