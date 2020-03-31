Вт, 31.03.2020
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Интерактивный график ⟩ Коронавирус заражает каждые полторы секунды и убивает по два человека в минуту

Rakvere haigla võitleb tugevasti selle vastu, et koroonaviirus nende majja ei jõuaks. Erakorralise meditsiini osakonnas küsitakse abivajajalt COVID-19-sse puutuva kohta.

ФОТО: Marianne Loorents

Новая коронавирусная болезнь Covid-19 уже распространилась почти на все страны мира. Общее число диагностированных людей во всем мире превышает 800 000, вирус унес жизни почти 40 000 человек. В среднем новый случай заражения коронавирусом происходит каждые полторы секунды, пишет Postimees.

Эпицентром вирусного заболевания, начавшегося в Китае, с середины марта стала Европа в главе с Италией и Испанией. Однако теперь эпицентр переместился через океан в Соединенные Штаты.

В Китае в результате Covid-19 погибли 3300 человек, но  там были приняты жесткие меры по ограничению распространения вируса. В Италии уже более 11 500 погибших, а в Испании - более 8 000 человек. В среднем два человека в минуту умирают во всем мире из-за нового коронавируса.

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