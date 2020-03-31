Эстонский производитель респираторов направит всю свою продукцию в Эстонию

Государственная канцелярия заключила с эстонским предприятием договор, который гарантирует с середины апреля поставку государству 50 000 респираторов типа FFP3 в неделю. Завод готовится к тому, чтобы увеличить производственные мощности и производить государству 100 тысяч масок в неделю.
По словам связавшегося в силламяэским производителем масок FFP3 руководителя чрезвычайного положения Юри Ратаса, он доволен тем, что такого важного партнера удалось найти в своем отечестве. «Я крайне благодарен предпринимателям за то, что они оказались готовы немедленно начать переговоры и увеличить свое производство в два раза, чтобы помочь государству», - сказал премьер-министр.
По словам руководителя чрезвычайного положения, заказанный объем в значительной степени удовлетворит потребности учреждений здравоохранения. «Я также хотел бы поблагодарить всех остальных предпринимателей, которые сообщили о своей готовности прийти на помощь государству», - сказал руководитель чрезвычайного положения.
Силламяэский производитель респираторов Esfil Tehno AS сотрудничает с Кассой страхования от безработицы, чтобы найти необходимую рабочую силу. В ходе переговоров о заключении договора Государственной канцелярии помогал Государственный центр вспомогательных услуг.
Объем заключенного на полгода договора составляет до 10 миллионов евро, и он был подписан тремя стороными: Esfil организует производство, Copowear OÜ – логистику, а Государственная канцелярия представляет государство. При необходимости договор может быть продлен.