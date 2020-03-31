На стоящем в доке исследовательском судне Морского музея произошел пожар

На научно-исследовательском судне Морского музея Lood, стоящего в доке на текущем ремонте, в понедельник произошел пожар. Люди в этом происшествии не пострадали, причины возгорания выясняются.
Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба музея, пояснив, что пожар на борту судна Lood, стоящего в доке в порту Lennusadam, начался в понедельник рано утром. Люди не пострадали, остальному имуществу в порту ущерб не нанесен.
Размеры урона, вызванного пожаром и причины возгорания выясняются.
«Происшествие внесет поправки в планы музея провести в этом сезоне морские археологические работы, - сообщил руководитель музея Урмас Дрезен. - Вместе с тем, следует признать, что на распланированный на этот сезон ресурс для проведения археологических работ повлияет и вызванное чрезвычайным положением закрытие музея».
Министерство обороны бесплатно передало судно Морскому музею в ноябре прошлого года.