Вт, 31.03.2020
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  • На стоящем в доке исследовательском судне Морского музея произошел пожар

На стоящем в доке исследовательском судне Морского музея произошел пожар

Исследовательское судно Морского музея в Летной гавани 31 марта 2020 года.

ФОТО: Karl Pütsep/Lennusadam

На научно-исследовательском судне Морского музея Lood, стоящего в доке на текущем ремонте, в понедельник произошел пожар. Люди в этом происшествии не пострадали, причины возгорания выясняются.

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба музея, пояснив, что пожар на борту судна Lood, стоящего в доке в порту Lennusadam, начался в понедельник рано утром. Люди не пострадали, остальному имуществу в порту ущерб не нанесен.

Размеры урона, вызванного пожаром и причины возгорания выясняются.

«Происшествие внесет поправки в планы музея провести в этом сезоне морские археологические работы, - сообщил руководитель музея Урмас Дрезен. - Вместе с тем, следует признать, что на распланированный на этот сезон ресурс для проведения археологических работ повлияет и вызванное чрезвычайным положением закрытие музея».

Министерство обороны бесплатно передало судно Морскому музею в ноябре прошлого года.

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