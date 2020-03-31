Извлечём уроки из ударов судьбы

На сегодняшний день мы начинаем осознавать действительную ценность современных технологий, оборудования и их внедрения в повседневные дела людей и предприятий. Помимо внедрения и использования этих технологий есть необходимость и в их развитии. Слава богу, что Эстония была долгое время одним из мировых лидеров в сфере дигитализации своих услуг. Сегодня мы действительно можем быть более спокойными за то, что государственные регистры имеют свою жизнеспособность даже во время карантина. Мы можем быть спокойными, что наши дети могут продолжать учиться и получать знания, хоть этот процесс и требует (не)много дополнительного терпения и обучения новым навыкам.

За что мы не можем быть так спокойны, так это за нашу экономику, особенно в Ида-Вирумаа, которая сейчас претерпевает крайне сложные времена, но что впоследствии, я надеюсь, будет хорошим толчком в процессе развития региона. Необходимость развития региона с уклоном в ИТ-сектор сейчас, как никогда раньше, четко просматривается как единственно возможная эволюционная ступень, которая может послужить трамплином для оживления региона и его экономики.

Рассматривая те варианты, что сегодня есть на столе у правительства Эстонии, невозможно верить в их долгосрочную дееспособность. Сектор энергетики и сланцевой отрасли не слишком стабилен, что оказывает существенное влияние на общий уровень жизни доброй половины жителей региона.

Такие времена, как сегодня, четко показывают, что популяризация ИТ в регионе, сможет дать дополнительную опору для всего рынка Ида-Вирумаа.

Сегодня из показателей всей активности ИКТ-сектора Эстонии доля Ида-Вирумаа составляет всего 5,6%, что является крайне низким показателем для региона, который стремится к развитию. Ценность человека как неотъемлемую часть экономического рынка необходимо пересмотреть, так как модель, согласно которой человек ассоциируется с физическим трудом, устарела.

Ценность человеческого труда никуда не денется с внедрением технологий и роботов в повседневную жизнь предприятий. Наоборот, эта ценность возрастёт, так как человек будет больше прилагать не свои физические силы, а интеллектуальные способности, которые имеют свою уникальность.