Вт, 31.03.2020
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Владелец Postimees уходит из аптечного бизнеса

Маргус Линнамяэ.

ФОТО: Konstantin Sednev

Сеть аптек предприятия Terve Pere Apteek OÜ — дочерней фирмы концерна AS Magnum, оказывающего в Эстонии аптечные услуги - с 1 апреля прекращает работу.

«С 1 апреля у концерна Magnum в Эстонии аптек больше нет, а собственная деятельность предприятия будет направлена на оптовую продажу медикаментов в Эстонии», - сообщил BNS собственник Magnum Маргус Линнамяэ.

«Мы и впредь хотим предлагать аптекам максимально широкий ассортимент медикаментов и оставаться надежным партнером для всех новых собственников аптек», - пояснил Линнамяэ.

Magnum — это концерн, специализирующийся на розничной и оптовой продаже лекарств, действующий в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Белоруссии.

Владелец использующей бренд Apotheka сети Terve Pere Apteek OÜ — предприятие Маргуса Линнамяэ Magnum AS, фирме-владельцу которого Up Invest в том числе принадлежит агентство новостей BNS.

С 1 апреля Эстония после пяти лет переходного периода перейдет на систему провизорских аптек, при которой аптеки смогут содержать только провизоры, а розничная и оптовая продажа лекарств будут разведены.

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