Большинство жителей Эстонии смогли вернуться домой. Как быть остальным?
Большинство находившихся за рубежом жителей Эстонии, которые хотели приехать обратно, на сегодняшний день уже успешно смогло вернуться. Еще 200 жителей Эстонии ожидает дорога домой, в Эстонию уже успешно вернулось более 2600 жителей.
Об этом в своем пресс-релизе сообщило во вторник BNS Министерство иностранных дел Эстонии, отметив, что возможности для возвращения ограничены. Большинство регулярных рейсов на сегодняшний день отменены, организованных странами ЕС спецрейсов осталось всего несколько. На спецрейсы следует отдельно зарегистрироваться и приобрести билет.
«Если в связи с введенными ограничениями в другой стране у вас возникли проблемы, то свяжитесь с ближайшим посольством Эстонии или позвоните по телефону срочной помощи Министерства иностранных дел +372 5301 9999 (круглосуточно)», - напомнило министерство.
МИД подчеркнул, что если житель Эстонии сейчас находится за рубежом и может безопасно пребывать там в период кризиса, то нет необходимости возвращаться в Эстонию. Но имеет смысл внимательно следить за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве.
Известные Министерству иностранных дел рейсы для возвращения в Европу и в Эстонию:
1. Finnair летит из Лондона в Хельсинки два раза в день – в 10.20 и в 18.20. У пассажира должен быть с собой билет на паром, который доказывает, что его конечной точкой назначения является Таллинн.
2. Lufthansa предлагает полёты по маршруту Лондон-Франкфурт-Таллинн два раза в неделю, во вторник и четверг.
3. Qatar Airways летит из Австралии (Сидней, Перт, Мельбурн) через Доху в Хельсинки.
4. Из Мексики есть полёты как в Лондон, так и в Париж. Из Парижа в Хельсинки летит Finnair.
5. KLM и Qatar Airways также продолжают летать в определённом объёме, информацию можно получить на их домашних страницах. Рекомендуется забронировать билеты при первой возможности.
6. Намибия (Виндхук) – Мюнхен/Франкфурт, 1 апреля
7. Камерун (Яунде/Дуала) – Цюрих, 1 апреля
8. Камбоджа (Пномпень) – Цюрих, 2 апреля
9. Мианмар (Янгон) – Цюрих, 2 апреля
10. Таиланд (Пхукет/Бангкок) – Франкфурт, 2 апреля/3 апреля
11. Перу, Лима – Франкфурт, 1 апреля и 2 апреля
12. Организованные Германией спецрейсы: из Таиланда – 2 и 4 апреля из Пхукета, 3 и 5 апреля из Бангкока. Цена билета будет известна после того, как рейс состоится, по предварительной оценке цена будет составлять 600-800 евро. Данные рейсы направляются во Франкфурт, откуда пассажиры должны будут сами организовать транспорт домой.
«Для регистрации на рейс, пожалуйста, пришлите по меньшей мере за 2 дня до рейса свои данные (имя, пол, возраст, номер паспорта, срок действия паспорта и дату рождения по адресу: Laura-Liisa.Laving@mfa.ee. Мы не можем гарантировать вам место на конкретных рейсах. Из плановых рейсов советуем рассмотреть полёты Finnairi (до 1 апреля) и Qatar (ещё не известно, когда эта фирма остановит полёты)», - отметила пресс-служба МИД Эстонии.
Важная консульская информация о возможностях транзита, новых ограничениях и других аспектах:
Россия закрыла начиная со вчерашнего дня, 30 марта свои границы как для въезжающих в страну, так и для покидающих Россию. Исключение составляют проживающие в России работники дипломатических и консульских служб; водители грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения; экипажи самолётов, морских и речных судов; работники задействованного в грузоперевозках железнодорожного транспорта; члены официальных делегаций; личности с дипломатической и служебной визой или же в связи со смертью близкого родственника выданной обычной визой; постоянно проживающие в России личности.
Граждане Российской Федерации имеют право на въезд в страну, но у них нет возможности покинуть Россию. Это распространяется и на личностей с двойным гражданством. У граждан Европейского Союза есть право покинуть Россию. Те, кто въезжают в Россию из других стран, должны 14 дней провести в изоляции.
В ближайшие дни Финляндия остановит движение судов для пассажиров, прибывающих из Таллинна, Стокгольма, Капельшера и Умеи. До того, как движение будет остановлено, будут действовать ранее оглашённые предписания по пересечению границы: если путь через Хельсинки - это единственная возможность для гражданина или постоянного жителя Эстонии вернуться домой, то этому не будут препятствовать.
Погранслужба подтвердила, что авиакомпании также информированы по данному вопросу. Авиакомпании имеют право не допустить на борт самолёта индивида, который может представлять опасность благосостоянию и здоровью как самого себя, так и других пассажиров.
В аэропорту Хельсинки также введены дополнительные контрольные меры: всех прибывающих в Финляндию следует до пересечения границы заполнить анкету, которую проверяет пограничник. До 19 апреля нельзя въезжать и выезжать из региона Уусимаа.Транзит через Уусимаа по-прежнему разрешен (например, из порта Турку в Хельсинки), но при этом следует иметь при себе билет на паром, чтобы доказать, что Эстония является конечным пунктом назначения.
Литва продлила возможности транзита до 13 апреля в 00.01. Транзит разрешен только с полицейским эскортом. Поскольку о транзите следует сначала договориться с официальными властями Литвы, граждане Эстонии должны незамедлительно дать о себе знать министерству иностранных дел (имя, контактный телефон/э-почта, номер рейсового документа): +372 5301 9999. Текущие национальные ограничения продлены до 13 апреля.
Франция продлила чрезвычайное положение до 15 апреля и ограничения по передвижению будут ужесточены. Возможностей вернуться через Францию домой становится все меньше: аэропорт Париж-Орли будет закрыт 31 марта в 23:59. Аэропорт Шарль-де-Голль остаётся открыт.
Отменено множество авиарейсов из Великобритании (из Лондона, Эдинбурга) в Эстонию. Советуем связаться с компаниями Finnair или Lufthansa для выяснения альтернативных возможностей.
США – находящимся там в рамках программы безвизового въезда людям следует помнить о том, что срок первоначального пребывания в США в таком случае не может превышать 90 дней.
«Поэтому рекомендуем при первой возможности вернуться оттуда в Европу. В исключительных случаях (например: человек оказался в больнице или авиарейс отменили из-за неблагоприятной погоды) можно подать заявление в Службу гражданства и иммиграции США о предоставлении специального разрешения на продление срока выезда из страны на 30 дней (т.н. grant of satisfactory departure)», - передала пресс-служба МИД.
Контактные данные ближайшего отделения Службы гражданства и иммиграции США можно узнать здесь: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office