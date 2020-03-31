Большинство жителей Эстонии смогли вернуться домой. Как быть остальным?

Об этом в своем пресс-релизе сообщило во вторник BNS Министерство иностранных дел Эстонии, отметив, что возможности для возвращения ограничены. Большинство регулярных рейсов на сегодняшний день отменены, организованных странами ЕС спецрейсов осталось всего несколько. На спецрейсы следует отдельно зарегистрироваться и приобрести билет.

«Если в связи с введенными ограничениями в другой стране у вас возникли проблемы, то свяжитесь с ближайшим посольством Эстонии или позвоните по телефону срочной помощи Министерства иностранных дел +372 5301 9999 (круглосуточно)», - напомнило министерство.

МИД подчеркнул, что если житель Эстонии сейчас находится за рубежом и может безопасно пребывать там в период кризиса, то нет необходимости возвращаться в Эстонию. Но имеет смысл внимательно следить за тем, чтобы не нарушить условия визы и прочие условия пребывания в зарубежном государстве.

Известные Министерству иностранных дел рейсы для возвращения в Европу и в Эстонию:

1. Finnair летит из Лондона в Хельсинки два раза в день – в 10.20 и в 18.20. У пассажира должен быть с собой билет на паром, который доказывает, что его конечной точкой назначения является Таллинн.

2. Lufthansa предлагает полёты по маршруту Лондон-Франкфурт-Таллинн два раза в неделю, во вторник и четверг.

3. Qatar Airways летит из Австралии (Сидней, Перт, Мельбурн) через Доху в Хельсинки.

4. Из Мексики есть полёты как в Лондон, так и в Париж. Из Парижа в Хельсинки летит Finnair.

5. KLM и Qatar Airways также продолжают летать в определённом объёме, информацию можно получить на их домашних страницах. Рекомендуется забронировать билеты при первой возможности.

6. Намибия (Виндхук) – Мюнхен/Франкфурт, 1 апреля

7. Камерун (Яунде/Дуала) – Цюрих, 1 апреля

8. Камбоджа (Пномпень) – Цюрих, 2 апреля

9. Мианмар (Янгон) – Цюрих, 2 апреля

10. Таиланд (Пхукет/Бангкок) – Франкфурт, 2 апреля/3 апреля

11. Перу, Лима – Франкфурт, 1 апреля и 2 апреля

12. Организованные Германией спецрейсы: из Таиланда – 2 и 4 апреля из Пхукета, 3 и 5 апреля из Бангкока. Цена билета будет известна после того, как рейс состоится, по предварительной оценке цена будет составлять 600-800 евро. Данные рейсы направляются во Франкфурт, откуда пассажиры должны будут сами организовать транспорт домой.

«Для регистрации на рейс, пожалуйста, пришлите по меньшей мере за 2 дня до рейса свои данные (имя, пол, возраст, номер паспорта, срок действия паспорта и дату рождения по адресу: Laura-Liisa.Laving@mfa.ee. Мы не можем гарантировать вам место на конкретных рейсах. Из плановых рейсов советуем рассмотреть полёты Finnairi (до 1 апреля) и Qatar (ещё не известно, когда эта фирма остановит полёты)», - отметила пресс-служба МИД Эстонии.

Важная консульская информация о возможностях транзита, новых ограничениях и других аспектах: