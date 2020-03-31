Закрытие границ резко сократило сообщение между Таллинном и Хельсинки, но не все хотят соблюдать запрет

"За последнюю неделю мы отправили обратно в Финляндию 15 человек. Некоторые не знали об ограничениях, а другие просто решили попытать счастья", - говорит руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.

Эстония, в свою очередь, принимает выдворенных из Хельсинки авантюристов.

"Два человека отправились в путь, хотя мы предупреждали их, что не стоит. Спустя несколько часов они вернулись обратно на том же пароме", - говорит Утсар.

Его финский коллега Пекка Кескинаркаус из Морской пограничной службы Финского залива провел прошлую неделю в Таллинне в рамках совместного проекта финских и эстонских пограничников. Финны напоминают желающим попасть в Хельсинки, что это удается лишь немногим.

Получивших отказ отправляют в Таллинн на следующем пароме

В порту Хельсинки прибывающих на пароме ждут финские власти. Граждан Финляндии и проживающих постоянно в стране отправляют прямо в карантин. Без карантина в страну пускают, в частности, водителей грузовиков, специалистов медицинской и спасательной сфер и дипломатов.

Въезд в страну разрешен также по особо веским причинам. Какие именно причины являются особо вескими, неясно.

"Каждый случай рассматривается отдельно, и мы проверяем предоставленную нам информацию. Причиной может стать, например, смерть близкого", - говорит Антти Раассина из Морской погранохраны Финского залива.