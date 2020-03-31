Закрытие границ резко сократило сообщение Таллинном-Хельсинки, но не все хотят соблюдать запрет

Ограничения на передвижение в ЕС еще до полной изоляции провинции Уусимаа парализовали пассажирское движение по маршруту Хельсинки-Таллинн. Между столицами Эстонии и Финляндии осуществляются практически только грузовые перевозки. Пассажиров перевозят лишь в исключительных случаях. Тем не менее, некоторые все еще пытаются проскользнуть через границу, пишет портал YLE.
"За последнюю неделю мы отправили обратно в Финляндию 15 человек. Некоторые не знали об ограничениях, а другие просто решили попытать счастья", - говорит руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар.
Эстония, в свою очередь, принимает выдворенных из Хельсинки авантюристов.
"Два человека отправились в путь, хотя мы предупреждали их, что не стоит. Спустя несколько часов они вернулись обратно на том же пароме", - говорит Утсар.
Его финский коллега Пекка Кескинаркаус из Морской пограничной службы Финского залива провел прошлую неделю в Таллинне в рамках совместного проекта финских и эстонских пограничников. Финны напоминают желающим попасть в Хельсинки, что это удается лишь немногим.
Получивших отказ отправляют в Таллинн на следующем пароме
В порту Хельсинки прибывающих на пароме ждут финские власти. Граждан Финляндии и проживающих постоянно в стране отправляют прямо в карантин. Без карантина в страну пускают, в частности, водителей грузовиков, специалистов медицинской и спасательной сфер и дипломатов.
Въезд в страну разрешен также по особо веским причинам. Какие именно причины являются особо вескими, неясно.
"Каждый случай рассматривается отдельно, и мы проверяем предоставленную нам информацию. Причиной может стать, например, смерть близкого", - говорит Антти Раассина из Морской погранохраны Финского залива.
Если у приезжающего нет веских причин въехать в страну, его отправляют на следующем пароме в Эстонию. При этом обратный билет он должен оплатить сам.