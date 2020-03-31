"Коронавирус уйдет, а концлагерь останется": москвичам придется получать QR-код, чтобы выйти из дома

На распространенных по соцсетям слайдах говорится, что горожанам нужно будет подавать заявки на выход из дома, чтобы совершать "длительные разовые/периодические поездки по городу или за город". Речь идет о поездках в поликлинику, на дачу, либо к родственникам. В заявках нужно будет указывать адрес назначения. Подать заявление придется и ради выхода из дома "по базовым потребностям": в магазин, на прогулку с собакой или к мусорному баку. Граждане, которым нужно ходить на работу, смогут перемещаться из своих квартир до офисов, а право передвигаться без ограничений получат лишь обладатели "заданных групп удостоверений", включая сотрудников силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации, передает NEWSru.com.

Чтобы подать заявку и получить разрешение на выход из дома, всем москвичам, кроме обладателей удостоверений, нужно будет иметь регистрацию на портале правительства Москвы. В личном кабинете потребуется указать "фактическое место жительства", "домашний район" и прикрепить свою фотографию. После этого пользователям станет доступна возможность подачи заявок на выход из дома. После верификации, за которую будет отвечать департамент информационных технологий (ДИТ) и другие ведомства, заявитель получит одноразовый QR-код, который можно будет распечатать или сохранить на смартфоне. Только после этого гражданин сможет покинуть квартиру. В случае оформления разрешения на поездку на личном транспорте потребуется указать номер автомобиля.

Также в материалах указано, что для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель. Речь идет о формировании списка работников с фотографиями и паспортными данными. После проверки информации работающие граждане получат многоразовый QR-код для поездок на работу. Для врачей и сотрудников департамента здравоохранения Москвы такие коды будут предоставляться автоматически.

Что же касается организации контроля за соблюдением описанных требований и санкций за их нарушения, то в презентации говорится, что для контроля будут использоваться как патрули полиции и Росгвардии, так и данные сотовых операторов о перемещениях граждан, записи уличных и установленных в подъездах и транспорте камера, а также информация об использовании банковских карт. В документе говорится, что патрули смогут штрафовать нарушителей и доставлять их домой, но также речь идет и об автоматическом выписывании штрафов на основе данных систем видеоаналитики. Авторы документа указывают, что штрафные санкции и система контроля должна заработать с 4 апреля. До ввода QR-кодов полицейские смогут штрафовать граждан по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

Вскоре после появления презентации мэрии в открытом доступе в соцсетях появились многочисленные публикации, расценивающие действия властей как запуск системы тотального контроля, которая сохранится и после эпидемии коронавируса. Так, политик и соратник Алексея Навального Леонид Волков отметил, что столичные власти фактически создают цифровой концлагерь, не имеющий отношения к контролю за соблюдением карантина.

"Само собой – любой ITшник понимает – это все не будет работать на практике, тем более это нельзя собрать на коленке за неделю. Качество исходных данных очень плохое, нагрузки на такую систему будут огромные. Но разве это для них важно? Штрафы-то автоматически выставляются!" – добавил Волков в своем микроблоге.

Все начиналось с того, что нужно было получать разрешения («согласовывать») на митинги. Теперь будем получать разрешение выйти из дома. https://t.co/1PRDyIexVw — Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 31, 2020