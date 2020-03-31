Один пьяный водитель разыскивал другого и приехал прямо к блюстителям порядка

Сегодня ночью пограничники в Сетомаа заметили машину, выполнявшую подозрительные маневры. Пьяного водителя автомобиля задержали. Также задержали его друга, который сел за руль пьяным и отправился на поиски своего товарища, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Задержанного водителя, который употребил алкоголь, для выяснения обстоятельств отвезли на кордон, написала у себя в Facebook Лыунаская префектура.
Через несколько часов к воротам кордона подъехала Honda, водитель которой очень встревоженно пробормотал, обращаясь к блюстителям порядка: "Где мой... друг?" В оригинале это звучало так: "Kuš mu... šõbbber...on?"
Не дожидаясь ответа, он сел в машину и попытался уехать. Пограничники последовали за ним, задержали автомобиль и выяснили, что разыскивавший друга мужчина также употребил алкоголь.
"Обычно настоящая дружба подталкивает к самоотверженным героическим поступкам, но иногда - к абсолютно безрассудным действиям", - отметила префектура.