Правительство Финляндии пока не пришло к соглашению относительно запрета на въезд

Сегодня Транспортный департамент Финляндии сообщил судоходным компаниям, что на подходе еще более строгий запрет, связанные с рейсами. Согласно плану, путешественникам разрешат уехать из Финляндии в Эстонию или Швецию, однако финским путешественникам выехать больше нельзя, продолжатся лишь грузовые перевозки. Когда именно запрет вступит в силу, 31 марта после полудня еще известно не было. Финское правительство хочет позволить въезд еще на несколько дней, поскольку на родину возвращается множество граждан Финляндии, оказавшихся в ловушке в Европе.