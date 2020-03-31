Правительство Финляндии пока не пришло к соглашению относительно запрета на въезд

Правительство Финляндии сообщило о новых ограничениях в перевозках пассажиров между Финляндией и Эстонией, а также на паромных линиях, осуществляющих перевозку грузов между Финляндией и Швецией, однако к соглашению относительно того, когда запрет вступит в силу, сегодня не пришли, пишет Postimees.
Сегодня Транспортный департамент Финляндии сообщил судоходным компаниям, что на подходе еще более строгий запрет, связанные с рейсами. Согласно плану, путешественникам разрешат уехать из Финляндии в Эстонию или Швецию, однако финским путешественникам выехать больше нельзя, продолжатся лишь грузовые перевозки. Когда именно запрет вступит в силу, 31 марта после полудня еще известно не было. Финское правительство хочет позволить въезд еще на несколько дней, поскольку на родину возвращается множество граждан Финляндии, оказавшихся в ловушке в Европе.
Специалист по коммуникациям Tallink обещал сообщить о вступлении в силу новых правил, как только Транспортный департамент Финляндии их подтвердит.
В настоящий момент Tallink Megastar продолжает осуществлять грузовые перевозки между Хельсинки и Таллинном, также курсируют Viking XPRS и Eckerö Line. Финский Департамент обеспечения поставок оказывает поддержку судоходным компаниям, перевозящим финские товары.