Рост затрат на рабочую силу в странах ЕС: Эстония отличилась

Среди стран ЕС, не входящих в еврозону, наибольший прирост затрат на рабочую силу в прошлом году был в Румынии (+13,1%) и Болгарии (+11,7%).

Средние почасовые затраты на рабочую силу в Латвии в прошлом году составили 9,9 евро, что намного ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные Eurostat.

Меньше, чем в Латвии, затраты на рабочую силу, не считая сфер сельского хозяйства и госуправления, в прошлом году были только в Литве (9,4 евро в час), Румынии (7,7 евро) и Болгарии (5,4 евро). В Венгрии затраты на рабочую силу были такими же, как в Латвии.

В Эстонии средние почасовые затраты на рабочую силу составили 13,4 евро.

Наибольшие почасовые затраты на рабочую силу в прошлом году были в Дании (44,7 евро), Люксембурге (41,6 евро), Бельгии (40,5 евро), Франции (36,6 евро), Нидерландах (36,4 евро) и Швеции (36,3 евро).

В среднем по ЕС этот показатель составил 28,2 евро, что на 2,9% больше, чем в 2018 году, а по еврозоне - 31,4 евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее.