Рост затрат на рабочую силу в странах ЕС: Эстония отличилась

Среди стран еврозоны наибольший рост затрат на рабочую силу в 2019 году зарегистрирован в Словакии (+7,8%), Эстонии (+7,7%) и Латвии (+7,4%). В Литве в прошлом году был отмечен рост на 4,6%, тогда как Швеция стала единственной страной ЕС, где затраты на рабочую силу сократились - на 1%. Наименьший рост затрат на рабочую силу среди стран еврозоны был на Мальте (+1%) и в Финляндии (+1,4%), свидетельствуют переданные BNS данные статистического бюро Eurostat.
Среди стран ЕС, не входящих в еврозону, наибольший прирост затрат на рабочую силу в прошлом году был в Румынии (+13,1%) и Болгарии (+11,7%).
Средние почасовые затраты на рабочую силу в Латвии в прошлом году составили 9,9 евро, что намного ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные Eurostat.
Меньше, чем в Латвии, затраты на рабочую силу, не считая сфер сельского хозяйства и госуправления, в прошлом году были только в Литве (9,4 евро в час), Румынии (7,7 евро) и Болгарии (5,4 евро). В Венгрии затраты на рабочую силу были такими же, как в Латвии.
В Эстонии средние почасовые затраты на рабочую силу составили 13,4 евро.
Наибольшие почасовые затраты на рабочую силу в прошлом году были в Дании (44,7 евро), Люксембурге (41,6 евро), Бельгии (40,5 евро), Франции (36,6 евро), Нидерландах (36,4 евро) и Швеции (36,3 евро).
В среднем по ЕС этот показатель составил 28,2 евро, что на 2,9% больше, чем в 2018 году, а по еврозоне - 31,4 евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее.
В затраты на рабочую силу входят зарплаты, доплаты и премии, налоги и платежи социального страхования.