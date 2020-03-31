Галерея и видео ⟩ Молодые спортсмены пришли на помощь патрулям МуПо

«В связи с объявлением чрезвычайной ситуации у нас прибавилось работы, и нагрузка на патрули возросла. Поэтому помощь приветствовалась, и мы с радостью приняли помощь молодых спортсменов», - сказал глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере. «Это молодые люди в хорошей физической форме, в основном из разных футбольных и баскетбольных клубов города. Нам действительно нужны такие сильные молодые люди в нашей повседневной работе».

По словам Тоомпере, что сегодня был пробный день, когда спортсмены сопровождали инспекторов районов, руководителей патрулей и патрули. Большинство из них осматривали закрытые спортивные и игровые площадки, которых в Таллине насчитывается более трехсот.

В три часа дня в главном здании МуПо был подведен итог дня. «Мне приятно отметить, что все присутствующие молодые люди решили продолжить волонтерство. Один из лидеров молодежного футбольного клуба пообещал и дальше привлекать волонтеров в свой клуб. Речь также идет о расширении кругозора - молодые люди видят, с какими проблемами блюстители порядка сталкиваются ежедневно», - сказал Тоомпере. «Видят изнанку жизни и то, что молодые люди делают на выходных. На сегодняшний день никаких нарушений на игровых площадках обнаружено не было, и это хороший знак - люди осознают всю серьезность ситуации. Кажется, требований чрезвычайного положения начинает придерживаться все больше горожан», - сказал он.