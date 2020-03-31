Больница в Тегеране. ФОТО: WANA NEWS AGENCY/VIA REUTERS

Обязательный карантин и другие ограничительные меры, введенные почти во всех европейских странах, уже помогли сократить потенциальное число жертв коронавируса почти на 60 тыс. человек. Возможно, к концу марта спасти удалось даже вдвое больше жизней.

К такому выводу пришла команда ученых Имперского колледжа Лондона в своем последнем исследовании, опубликованном во вторник в журнале Nature.

Причем речь идет только об 11 странах Западной Европы. В общеевропейском и тем более мировом масштабе речь идет о сотнях тысяч людей, которые могли бы погибнуть, если бы не принятые меры по сдерживанию пандемии.

В тот же день появилась еще одна важная публикация, в журнале Lancet. Там приводятся новые, самые точные на сегодняшний день данные о течении болезни и подводится не слишком оптимистичная статистика.

В частности, авторы статьи подсчитали, что от появления первых симптомов Covid-19 до полного выздоровления проходит в среднем почти 3,5 недели.

"Повод для оптимизма"

В своем предыдущем исследовании от 26 марта ученые Имперского колледжа утверждали, что без каких-либо мер сдерживания пандемия Covid-19 должна была докатиться практически до каждого жителя планеты и заразить почти 7 млрд человек.

Число погибших от коронавируса при таком раскладе составило бы около 40 млн.

Однако, изучив последние данные о количестве больных и погибших в 11 странах Западной Европы - в том числе Италии, Испании, Франции и Великобритании, - ученые пришли к выводу, что рост эпидемии замедлился почти на две трети.

Кое-где он даже пошел на спад, то есть уровень воспроизводства вируса (количество здоровых людей, которых в среднем заражает каждый инфицированный) упал ниже 1.

В результате в Европе уже удалось спасти порядка 59 тысяч людей, которые в противном случае погибли бы от коронавируса к концу марта. Минимальное число спасенных жизней оценивается в 21 тысячу, максимальное - в 120 тысяч.

Авторы доклада утверждают, что это стало возможным за счет принятия строгих ограничительных мер: закрытия школ, запрета массовых собраний, ограничения общественного транспорта и передвижения людей в целом, введения обязательного карантина и режима самоизоляции и т.д.

В работе отдельно подчеркивается, что пока невозможно установить, какие именно ограничения оказали наибольшее влияние на спад эпидемии. Однако в совокупности принятые меры продолжают давать совершенно очевидный результат.

Даже в Италии, где число погибших от Covid-19 уже приближается к 12 тысячам, без ограничительных мер жертв было бы почти 50 тысяч, утверждают расчеты.

Впрочем, отмечают авторы статьи, из-за долгого инкубационного периода болезни в большинстве стран эффект от принятых ограничительных мер можно будет в полной мере оценить лишь через несколько недель.

Однако, если текущий тренд будет сохранен, у нас есть повод для оптимизма, заключают ученые.

Три недели до выписки, две - до могилы

Пандемия коронавируса развивается так недавно и так стремительно, что подавляющее большинство научных публикаций на эту тему основаны на довольно фрагментарной и недостаточно репрезентативной информации.

Мы недостаточно знаем как о самом вирусе, так и о вызываемом им заболевании: как оно протекает, сколько продолжается, какими осложнениями грозит и для каких категорий людей является наиболее опасным.

Исследование, опубликованное во вторник в журнале Lancet, фактически приводит первые надежные данные, отвечающие на некоторые из этих вопросов.

Авторы работы тщательно изучили несколько тысяч историй болезни пациентов (из Китая и еще 37 стран), которые либо выздоровели и были выписаны из больницы, либо пополнили статистику жертв коронавируса.

Средний срок от появления первых симптомов Covid-19 до летального исхода - почти 18 дней. До выздоровления - почти 25 дней, то есть три с половиной недели.

С учетом этих данных становится более понятно, почему за три месяца эпидемии было подтверждено более 800 тысяч случаев коронавируса, но лишь 170 тысяч пациентов выздоровело и 40 тысяч погибло.

Остальные почти 600 тысяч инфицированных все еще больны, поскольку заболели в течение последних трех недель. На 10 марта в мире было зафиксировано менее 120 тысяч случаев заболевания.