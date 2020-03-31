Аркадий Попов: пока наша медицинская система справляется

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Эстонии пока не критична, считают специалисты. Загруженности больниц пока не наблюдается. И это означает, что предпринятые ограничительные меры работают, передает Rus.ERR.
"Я думаю, на сегодняшний день ситуация, действительно, неплохая, не критичная. И то, что у нас не прибавляется массово количество зараженных, в общем-то показывает, что у нас ситуация сейчас под контролем и предпринятые государством меры для ограничения распространения инфекции все-таки работают", - сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.