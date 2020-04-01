Рейтинги партий: поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов

Партия реформ пока еще занимает первое место рейтинга. Но если еще недавно отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов ощутимо выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.