Ср, 1.04.2020
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Рейтинги партий: поддержка центристов достигла самого высокого уровня после выборов

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Партия реформ пока еще занимает первое место рейтинга. Но если еще недавно отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов ощутимо выросла. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 4 по 30 марта, за реформистов сейчас готовы проголосовать 30% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (26,1%). Это лучший показатель партии со времен парламентских выборов.

Консервативную народную партию поддерживают 16,6%. За ней расположилась "Ээсти 200" (8,2%). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,1 процента респондентов."Отечество" поддерживает 5,6% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 48,3 процента, а оппозицию 38,1% опрошенных.

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