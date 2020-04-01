Коронавирус выявили у работника McDonalds в Нарве

31 марта стало известно, что корановирусом COVID-19 заболел 20-летний работник нарвского McDonalds, сообщает Prospekt.ee.
Эту информацию prospekt.ee подтвердил мэр Нарвы Алексей Евграфов который, однако, не смог поделиться какими-либо подробностями, поскольку пока не располагает точной информацией.
Предприятие общественного питания закрылось 31 марта днем, как говорят, на дезинфекцию. Несколько источников сообщили prospekt.ee, что на карантин помещены некоторые коллеги заболевшего молодого человека.