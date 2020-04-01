Ср, 1.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич

Чрезвычайное положение в Латвии могут продлить на три месяца

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Предполагая, что вспышка вызванной коронавирусом болезни Covid-19 может продолжаться и следующий месяц, на следующей неделе правительство примет решение о дальнейших шагах и о продлении чрезвычайного положения на срок до трех месяцев, сообщила в интервью Русскому TVNET министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

Она добавила, что такой подход поддерживает и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Учитывая, что жители Латвии вернулись из стран, где уровень заражения выше, "нам нужно считать дважды по две недели, в течение которых мы можем ждать вспышки заболевания", сказала министр.

Закон о чрезвычайных положениях предусматривает сейчас одно продление на три месяца, и, по мнению Винькеле, это и нужно сделать.

Министр подчеркнула, что в случае улучшения ситуации в стране правительство имеет право отменить чрезвычайное положение в любой момент.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ