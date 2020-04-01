Чрезвычайное положение в Латвии могут продлить на три месяца

Она добавила, что такой подход поддерживает и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Учитывая, что жители Латвии вернулись из стран, где уровень заражения выше, "нам нужно считать дважды по две недели, в течение которых мы можем ждать вспышки заболевания", сказала министр.

Закон о чрезвычайных положениях предусматривает сейчас одно продление на три месяца, и, по мнению Винькеле, это и нужно сделать.