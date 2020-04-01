Обзор: количество проданных квартир в Таллинне упало на четверть, но цены еще держатся

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, совершаются сделки, подготовка к которым началась до коронакризиса, но новых сделок значительно меньше. «Объявления о недвижимости в настоящее время просматриваются гораздо больше, чем месяц назад, но люди ждут. Количество сделок, скорее всего, еще больше сократится в апреле», - сказал Вахтер.

«Цены пока будут оставаться стабильными, так как участники рынка помнят уроки предыдущего кризиса и придерживаются более консервативной позиции в финансовых вопросах. Первый квартал года также был успешным, и это помогает многим держаться на плаву. Однако, если кризис затянется, то возможно все», - добавил Вахтер.

«Сектор недвижимости живет в таком же темпе, как и остальная экономика. Те, у кого хорошая зарплата или есть приличные накопления, сейчас находятся в довольно хорошем положении. То же самое касается девелоперов недвижимости - крупные и хорошо капитализированные компании имеют достаточно средств и не спешат продавать. Разработчики с более слабым финансовым положением подвергаются воздействию вируса так же, как и люди, которым грозит опасность заболеть», - сказал Вахтер.

В марте с недвижимостью в Таллине было совершено 861 сделка купли-продажи недвижимости, что почти на 25 процентов меньше, чем в феврале. Последний раз за месяц с аналогичным количеством сделок был в 2014 году. Общая стоимость сделок с недвижимостью в столице за месяц сократилась на 37 процентов до 97 миллионов евро.

В марте в Таллинне было продано 662 квартиры, что на 21 процент меньше, чем в феврале. Средняя цена квадратного метра квартир в марте составила 2073 евро, что на 0,1 процента меньше, чем в феврале. Самая дешевая квартира в столице была продана за 1000, а самая дорогая за 890 000 евро.

В марте в столице было продано 19 застроенных жильем земельных участков, что на 12 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый частный дом продали за 20 000, а самый дорогой - за 725 000 евро.