В пятницу кризисная комиссия обсудит возможность массового тестирования

«Я считаю, что одним из элементов стратегии выхода из кризиса является массовое тестирование. Эту тему мы обсудим в пятницу на заседании правительственной кризисной комиссии, чтобы при помощи экспресс-тестов, обоснованных наукой и заслуживающих доверия, мы смогли протестировать большую часть населения и получить реальную картину распространения вируса: насколько он латентно или скрытно распространен среди жителей страны, что, конечно, лучше поможет в обуздании распространения», - сказал министр иностранных дел.

В прошлый четверг на пресс-конференции Рейнсалу сказал, что вопрос использования экспресс-тестов будет рассмотрен в пятницу (на прошлой неделе – ред.): «Было принято принципиальное решение увеличить объемы тестирования. Теперь обсудим и использование экспресс-тестов, насколько они заслуживают доверия».

Во вторник созданная при правительстве кризисная комиссия приняла решение: поставить перед собой цель проведения массового тестирования, а также принять в использование экспресс-тесты: «Сегодня (вчера – ред.) мы приняли принципиальное решение, что поставим перед собой такую цель. Но нам нужно найти разные варианты среди разных поставщиков, убедиться, что тесты обоснованы научно, то есть совершать шаг за шагом. Это обсуждение еще впереди».

В передаче Рейнсалу признал, что сейчас Эстония не в состоянии провести массовое тестирование, поскольку у нас пока нет нужного количества тестов. Первая цель – получить необходимые средства индивидуальной защиты, но в будущем, по его словам, Эстония должна быть в состоянии производить их сама.

«Мы запустили один план. Создана команда, в которой представители разных учреждений его анализируют. Тут, естественно, очень нужно желание. Если мы сегодня говорим о стратегии выхода из кризиса, то, конечно, мы пока не находимся в той фазе, когда можем сказать, что кризис заканчивается. Мы пока в него еще только входим, поскольку вирус находится в стадии распространения», - объяснил Рейнсалу, насколько глубоко Эстония сейчас погружается в кризис.