"Ювентус" может отказаться от Роналду

Так, Роналду могут продать в зарубежный клуб (сейчас форвард оценивается в 70 млн евро). Два других пути связаны с продолжением карьеры в «Юве». Роналду может продлить контракт с клубом еще на год, по этому соглашению его зарплата будет существенно сокращена. В другом случае Роналду останется в «Юве» до 2022 года, когда истекает срок его действующего соглашения.