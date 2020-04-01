Многие предприятия на Хийумаа вскоре начнут сокращать своих работников

Об этом BNS сообщил Центр развития Хийумаа, который с 18 по 24 марта на базе веб-платформы kriisiabikeskus.ee провел опрос на тему влияния пандемии COVID-19 среди 53 предпринимателей острова. 21 предприятие и объединение признали в ходе опроса, что в ближайшие месяцы могут начать сокращения своих работников. Постоянные расходы в условиях необходимости оплачивать кредиты и договоры лизинга несут 22 предприятия из числа опрошенных.

К концу прошлой недели свое мнение по поводу вызванного вирусом кризиса высказали представители 60 предприятий Хийумаа. 31 из них было связано со сферой культуры, развлечения, общественным питанием или туристическими услугами.

21 предприятие сообщило о спаде оборота в условиях кризиса на 90-100 процентов. 36 предприятий сообщили, что временные меры по реорганизации работы для них не представляются возможными и 52 предприятия признали, что у них денег на выплату зарплаты всего лишь на пару месяцев. При этом 25 из них отметили, что уже следующую зарплату они выплатить не смогут.