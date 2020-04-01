Ср, 1.04.2020
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  • Прямая трансляция: Департамент здоровья и Касса страхования от безработицы расскажут, что происходит в стране и на рынке труда

Прямая трансляция: Департамент здоровья и Касса страхования от безработицы расскажут, что происходит в стране и на рынке труда

Руководитель Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел.

ФОТО: Stanislav Moshkov

Сегодня в 12 часов начнется ежедневная пресс-конференция, на которой медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья подполковник доктор Ахти Варблане, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам труда Стен-Андреас Эрлих, председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель и руководитель Центра инфосистем здоровья и благополучия Катрин Рейнхольд расскажут, что сейчас происходит в находящейся в режиме чрезвычайного положения стране.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

Темы:

  • ситуация на данный момент и тестирование;
  • меры поддержки и пособия на рынке труда.

В зависимости от ситуации участники и темы могут меняться до последнего момента.

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