Прямая трансляция: Департамент здоровья и Касса страхования от безработицы расскажут, что происходит в стране и на рынке труда

Сегодня в 12 часов начнется ежедневная пресс-конференция, на которой медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья подполковник доктор Ахти Варблане, вице-канцлер Министерства социальных дел по вопросам труда Стен-Андреас Эрлих, председатель правления Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель и руководитель Центра инфосистем здоровья и благополучия Катрин Рейнхольд расскажут, что сейчас происходит в находящейся в режиме чрезвычайного положения стране.