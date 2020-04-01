В тюрьмах Эстонии ежедневно производят почти 400 масок. Поскольку распространение коронавируса сопровождается их нехваткой, с 19 марта AS Eesti Vanglatööstus начала выпуск одноразовых масок.
Маски снабжены специальной фильтровальной тканью, предотвращающей распространение капельной инфекции. Маски изготавливаются в тюрьме для внутреннего пользования: их носят как должностные лица, так и при необходимости заключенные, когда им приходится передвигаться по тюрьме.
Применение мер защиты в тюрьмах очень важно, так как риску коронавируса подвержена значительная часть заключенных. Многие наркозависимые попали в тюрьму, уже имея инфекционные заболевания, сильно ослабляющие иммунную систему. В тюрьмах насчитывается около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 вирусоносителей гепатита С, для которых заражение коронавирусом может быть опасным для жизни.
В настоящее время тюремные камеры, как правило, заперты, и совместной деятельности заключенных не происходит.