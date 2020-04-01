Ср, 1.04.2020
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УЕФА рассматривает три даты возобновления чемпионатов – май, июнь и сентябрь

Матч "Осасуны" и "Вальядолида" в 2020 году

ФОТО: Fernando Pidal/ZUMAPRESS.com

УЕФА принимает решение насчет возобновления чемпионатов после спада пандемии коронавируса.

По информации As, рассматриваются три возможные даты – май, июнь и сентябрь. Май представляется маловероятным вариантом из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе, а выбор сентября означает необходимость перестройки следующего сезона, возможно, с сокращением числа команд в каждой лиге, местных кубках, а также со сменой форматов в еврокубках. 

Июнь является основным вариантом. Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в июне можно возобновить чемпионаты, даже если матчи будут проходить без зрителей, и завершить сезон. В Испании и Италии, где вирус проявился раньше, надеются, что возобновление случится до июня. В случае Франции, Германии и Англии осуществить это будет сложнее.

1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.

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