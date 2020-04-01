В Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус"

Власти Туркменистана запретили использовать в СМИ слово "коронавирус", а также убрали упоминания о COVID-19 из всех информационных брошюр Министерства здравоохранения. Об этом сообщает организация "Репортеры без границ" (RSF).
В организации считают, что таким способом власти Туркменистана пытаются скрыть информацию о масштабах коронавируса. За использование слова "коронавирус" на улице и в общественных местах, или ношение маски людям грозит арест.
"Это отрицание информации не только ставит под угрозу граждан Туркменистана, подвергающихся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым", - сообщила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.
Официально власти Туркменистана пока не сообщали о выявленных случаях коронавируса в стране.
По итогам 2019 года Туркменистан занял последнее место в Мировом индексе свободы прессы, а также является одной из самых закрытых стран мира.