В Туркменистане запретили использовать слово "коронавирус"

В организации считают, что таким способом власти Туркменистана пытаются скрыть информацию о масштабах коронавируса. За использование слова "коронавирус" на улице и в общественных местах, или ношение маски людям грозит арест.

"Это отрицание информации не только ставит под угрозу граждан Туркменистана, подвергающихся наибольшему риску, но также усиливает авторитаризм, навязанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым", - сообщила Жанна Кавелье, глава бюро RSF по Восточной Европе и Центральной Азии.

Официально власти Туркменистана пока не сообщали о выявленных случаях коронавируса в стране.