В Эстонии коронавирус унес жизнь еще одного человека

За сутки в Эстонии всего было сделано 1952 теста на коронавирус, из них два процента, то есть 34 пробы оказались положительными. Согласно регистру народонаселения, за сутки больше всего положительных результатов тестов было на Сааремаа (22), в Хаарьюмаа (13), в Ида-Вирумаа (4) и в Ляэне-Вирумаа (3). Еще два теста оказались положительными у людей, чей личный код пока не подтвержден.

Всего в Эстонии было сделано 14 353 теста на коронавирус, при этом 779 оказались положительными. Больше всего зараженных в возрастной группе от 50 до 54 лет (11%), от 45 до 49 лет (10%) и от 55 до 59 лет (10%). В настоящий момент возможность обнаружения коронавируса есть в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

По состоянию 1 апреля, госпитализированы 95 пациентов, из них 15 нуждаются в аппарате ИВЛ. Выздоровели 33 человека, пятеро умерли.

Данные графика обновляются автоматически.

287/5000 График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Данные обновляются автоматически в зависимости от данных Департамента здоровья.

Департамент здоровья теперь публикует результаты тестирования на основании данных инфосистемы здоровья (TIS), так как в инфосистему здоровья данные поступают на основании направлений. Теперь в день делается в среднем 1000 тестов в день.

Раньше Департамент здоровья не мог делать такие запросы в инфосистеме здоровья, необходимость в использовании инфосистемы здоровья обусловлена как тем, что возможность делать тесты появилась у нескольких лабораторий, так и тем, что привлечены партнеры из частного сектора. Возможность делать такие запросы в инфосистему здоровья, позволит делать сбор данных существенно быстрее.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

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