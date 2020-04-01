В самом деле полезно ⟩ Неожиданные места в вашем доме, кишащие вирусами и бактериями

«Об этом немного уже говорилось – в первую очередь, можно привести в пример телефоны, к которым мы постоянно прикасаемся, - отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. – Смартфоны и прочие устройства, ноутбуки, сенсорные экраны других гаджетов в нынешней ситуации нужно дезинфицировать».

Но дома можно найти очень много других поверхностей, посредством которых могут распространяться бактерии и вирусы, о чем можно совершенно не догадываться.

- Дверные ручки и выключатели. Мы касаемся их практически всегда, заходя в помещение или покидая его, но как часто мы их моем?

- Ручки выдвижных ящиков и дверцы шкафов по краям. Для удаления внешних загрязнений мы моем фасады и дверцы шкафов, но в ситуации нынешнего распространения вируса нужно внимательно дезинфицировать все ручки и края мебельных ящиков и дверец, которых касаются руки при открывании-закрывании.

- Пульты, клавиатуры и мышь. Сначала жмем кнопки пульта от телевизора, а потом теми же руками отправляем в рот попкорн? Всевозможно, ваш пульт просто кишит бактериями!

- Холодильник, стиральная машина, духовка и прочая бытовая техника. Бытовой техникой мы пользуемся каждый день и при дезинфицировании своего жилья стоит обязательно уделить внимание и бытовым домашним помощникам. Вы продезинфицировали ручку духовки, которую регулярно тянете руками? Ручки и кнопки управления плитой? Дверцу стиральной машины? Кнопки и трубу пылесоса?

- Перечница и солонка. Или прочие емкости для специй. Надежнее всего, конечно же, мыть руки как до, так и после еды.

- Автомобиль. В автомобиле нужно обязательно уделить особое внимание рулю, дверным ручкам, коробке переключения скоростей и ремням безопасности. То есть тем поверхностям, к которым во время езды прикасаются чаще всего.

- Все содержимое карманов: ключи, кошелек, банковские карты.

При дезинфицировании домашних поверхностей и техники стоит воспользоваться дезинфицирующим средством или салфетками и попытаться при уборке повторить траекторию выполнения повседневных дел, чтобы понять, к каким предметам домашнего обихода вы на самом деле постоянно прикасаетесь.

Для предотвращения распространения вируса можно также снизить необходимость пользования поверхностями. Например, смарт-устройства Samsung оснащены приложением SmartThings, которое позволяет управлять различной домашней аппаратурой. Приложение позволяет сгруппировать или спрограммировать устройства по отдельным комнатам. Например, все устройства можно включать или выключать одновременно.