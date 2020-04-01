В самом деле полезно ⟩ Неожиданные места в вашем доме, кишащие вирусами и бактериями

Помимо социальной изоляции основным руководством к предотвращению распространения коронавируса является основательное и регулярное мытье рук. Но до сих пор мало говорилось о местах, с которыми мы соприкасаемся каждый день, но о дезинфицировании которых могли и не задумываться.
«Об этом немного уже говорилось – в первую очередь, можно привести в пример телефоны, к которым мы постоянно прикасаемся, - отметил руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма. – Смартфоны и прочие устройства, ноутбуки, сенсорные экраны других гаджетов в нынешней ситуации нужно дезинфицировать».
Но дома можно найти очень много других поверхностей, посредством которых могут распространяться бактерии и вирусы, о чем можно совершенно не догадываться.
- Дверные ручки и выключатели. Мы касаемся их практически всегда, заходя в помещение или покидая его, но как часто мы их моем?
- Ручки выдвижных ящиков и дверцы шкафов по краям. Для удаления внешних загрязнений мы моем фасады и дверцы шкафов, но в ситуации нынешнего распространения вируса нужно внимательно дезинфицировать все ручки и края мебельных ящиков и дверец, которых касаются руки при открывании-закрывании.
- Пульты, клавиатуры и мышь. Сначала жмем кнопки пульта от телевизора, а потом теми же руками отправляем в рот попкорн? Всевозможно, ваш пульт просто кишит бактериями!
- Холодильник, стиральная машина, духовка и прочая бытовая техника. Бытовой техникой мы пользуемся каждый день и при дезинфицировании своего жилья стоит обязательно уделить внимание и бытовым домашним помощникам. Вы продезинфицировали ручку духовки, которую регулярно тянете руками? Ручки и кнопки управления плитой? Дверцу стиральной машины? Кнопки и трубу пылесоса?
- Перечница и солонка. Или прочие емкости для специй. Надежнее всего, конечно же, мыть руки как до, так и после еды.
- Автомобиль. В автомобиле нужно обязательно уделить особое внимание рулю, дверным ручкам, коробке переключения скоростей и ремням безопасности. То есть тем поверхностям, к которым во время езды прикасаются чаще всего.
- Все содержимое карманов: ключи, кошелек, банковские карты.
При дезинфицировании домашних поверхностей и техники стоит воспользоваться дезинфицирующим средством или салфетками и попытаться при уборке повторить траекторию выполнения повседневных дел, чтобы понять, к каким предметам домашнего обихода вы на самом деле постоянно прикасаетесь.
Для предотвращения распространения вируса можно также снизить необходимость пользования поверхностями. Например, смарт-устройства Samsung оснащены приложением SmartThings, которое позволяет управлять различной домашней аппаратурой. Приложение позволяет сгруппировать или спрограммировать устройства по отдельным комнатам. Например, все устройства можно включать или выключать одновременно.
Для дезинфекции многих видов поверхностей достаточно мыла и воды, но по возможности стоит воспользоваться и специальными дезинфицирующими средствами. В случае электронной техники нужно придерживаться инструкций производителя или пользоваться очищающими салфетками на спиртовой основе, с содержанием алкоголя не менее 70 процентов. После очистки поверхности следует насухо вытереть.