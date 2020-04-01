Краснодар во время карантина. ФОТО: Igor Onuchin/Igor Onuchin/TASS

В российских регионах вводят режим самоизоляции по примеру Москвы. В некоторых из них позволят ходить по городу только по спецпропускам, в других гражданам лишь рекомендуют изолироваться. В условиях кризиса резко выросла роль губернаторов, указывает политолог.

Что полпреды советуют губернаторам

Полномочные представители президента России по всей стране после указания Владимира Путина начали консультации с руководителями регионов по внедрению самоизоляции по примеру Москвы. Путин по селектору провел совещание с полпредами два дня назад, 30 марта.

«Полпреды везде требуют вводить самоизоляцию со среды», - рассказал Би-би-си вице-губернатор одного из регионов, в который поступило устное указание от представителя президента.

Собеседник Би-би-си уточнил, что смысла вводить изоляцию в малонаселенных пунктах нет. Он полагает, что жесткие меры в регионах, на которые чиновники идут ради отчетности, серьезно ударят по экономике страны.

По его словам, Кремль оставляет на усмотрение регионам как конкретно реализовывать самоизоляцию.

«Конкретные действия здесь под ответственность глав, полпреды хотят показать свою работу. Но многие губернаторы, опасаясь федерального центра, стали вводить самые жесткие меры», - пояснил источник.

Замполпреда в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев не подтвердил и не опроверг в разговоре с Би-би-си информацию о диалоге представителей президента с губернаторами по вопросам самоизоляции. Полпред Александр Гуцан накануне провел заседание координационного штаба по борьбе с пандемией.

На вопрос Би-би-си, предлагалось ли губернаторам ввести самоизоляцию, в полпредстве ответили, что "конкретно о самоизоляции речь не шла".

«Губернаторы докладывали о том, как у них все организовано. Это наше первое после вчерашнего обращения президента заседание штаба. Важнее было регионы послушать», - сказали в пресс-службе полпреда.

Би-би-си обратилась за комментариями в остальные полпредства и ожидает ответа.

Что говорят губернаторы

Опрошенные Би-би-си губернаторы подтвердили, что полпреды вели с ними подобные переговоры.

«Конечно, мы, как нормальные люди, советуемся и с соседними регионами, и с федеральным центром консультируемся», - сказал Би-би-си губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Решения же, по его словам, принимают руководители регионов. В области гражданам рекомендовали самоизолироваться еще 30 марта.

Пресс-секретарь губернатора Вологодской области Алексей Пономарев сообщил Би-би-си, что в регионе режим самоизоляции ввели 30 марта в два часа дня на основании рекомендаций премьера Михаила Мишустина, то есть еще до совещания президента с полпредами, которое прошло во второй половине дня.

Глава Псковской области Михаил Ведерников сказал Би-би-си, что в регионе режим самоизоляции пока «ограниченный» - для людей старше 65 лет. Он подтвердил, что ситуацию постоянно контролирует полпредство Северо-Западного федерального округа.

«Мы пытаемся аккуратно подходить к вопросу. Большим регионам - Москве, Подмосковью, Краснодарскому краю легче пройти через режим полной самоизоляции. А для экономики Псковской области это может быть серьезным ударом», - сказал Ведерников. По его словам, руководство области старается «удержать баланс между ограничительными мерами и работой экономики региона».

В Орловской области режим самоизоляции пока не ввели и не планируют - по крайней мере, на этой неделе.

«У нас режим повышенной готовности, с полпредством консультируемся, смотрим, - сказал Би-би-си губернатор Андрей Клычков. - Если на федеральном уровне будет - введем и у себя». По его словам, орловчане ответственно отнеслись к призыву главы области остаться дома: «Я если в окно из кабинета сейчас выгляну, у меня один человек на площади будет».

В Орловской области, по официальным данным, выявлено трое заболевших коронавирусом. А в Карелии, где ни одного человека с таким диагнозом нет, не только ввели режим самоизоляции, но и отменили работу общественного транспорта, а также ограничили время продажи спиртных напитков - с 10:00 до 14:00.

Спецпропуска в карантин

Власти нескольких российских регионов сообщили о скором введении пропусков для передвижения по улице в условиях режима самоизоляции. На сайте администрации Уфы опубликовали образцы таких пропусков.

РБК писал, что пропуска готовят и в Краснодарском крае, в соцсетях уже появились их образцы.

На уровне субъектов федерации запрет на передвижение устанавливать нельзя, прокомментировали меры по запросу Би-би-си в объединении адвокатов «Команда 29».

«Право на свободу передвижения может быть ограничено только в рамках введения чрезвычайного положения в порядке, - отметили юристы. - Однако важно понимать, что при перемещении между городами есть опасность распространения коронавирусной инфекции».

Выдача пропусков в рамках введения режима чрезвычайной ситуации федеральным законодательством не предусмотрена, считают в «Команде 29», регионы не вправе устанавливать и уголовную ответственность за нарушение карантина. Она может быть установлена только Уголовным кодексом.

«Независимо от того, действуют ли главы регионов по прямому приказу сверху или им дан карт-бланш, решайте, мол, сами, важен итог, центром принятия решений стали главы субъектов», - сказал Би-би-си политолог Александр Кынев. По его мнению, в условиях тяжелейшего кризиса «в глазах людей федеральная власть не делает ничего, а работа упала на руководителей регионального уровня».

«Это федерализм с отрицательными свойствами, - считает Кынев. - Если в начале девяностых был федерализм возможностей, сейчас федерализм запретов: вводите несвободы столько, сколько сможете осуществить».

По мнению политолога, федеральный центр наносит ущерб своей репутации: «Где все эти разговоры про построение вертикали власти и единство? Выяснилось, что когда дело доходит до реальных вызовов, вся эта сильная рука уходит в кусты. И это неизбежно скажется на отношении людей к ней».

С Кыневым не согласен политолог Евгений Минченко: «Регионы взяли за основу московский опыт, и разброс там не сильно большой по принимаемым мерам. Думаю, говорить о том, что началась какая-то фронда, не стоит».