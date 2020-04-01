Нарушивший запрет на приближение житель Нарвы арестован

Согласно подозрению, вечером 29 марта мужчина вошел в квартиру бывшей жены на улице Креэнхольми в Нарве. Потерпевшая вызвала полицию, и сотрудники Идаской префектуры задержали подозреваемого.

В феврале прошлого года этот человек был в уголовном порядке наказан за насилие, запугивание и преследование бывшей супруги. Том же решением суда для него был установлен запрет сроком на три года приближаться к бывшей спутнице жизни.

Подозреваемый оправдывал свое поведение тем, что потерпевшая согласилась на нарушение запрета.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнара Плисткина, прокуратура со всей серьезностью реагирует на нарушения установленного судом запрета. «Обвинение придерживается мнения, что наложенный постановлением запретительный судебный акт является действительным и подлежит исполнению до тех пор, пока суд не отменит или не изменит его условия, а за нарушение следует отвечать», - пояснил прокурор Плисткин.

Как отметила ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс, наложение запрета - это инструмент, который может помочь жертве, создавая таким образом для нее достойные условия жизни, и полиция относится к нарушению такого запрета очень серьезно.