Соцдемы поддержат антикризисные меры, а не предвыборные обещания коалиционных партий

«Юри Ратас на прошлой неделе в своем обращении к народу сказал: "В нынешней ситуации мы должны быть НАШИМ, а не МОИМ обществом". Надеемся, что слова премьер-министра имеют вес, и правительство прислушается к ним. Сегодня не время и не место, чтобы под предлогом кризиса и без общественной дискуссии включать в дополнительный госбюджет свои предвыборные обещания. Наоборот. Во время кризиса, где всем приходится идти на компромиссы, общество ждет того же самого и от политиков. Слова теряют силу убеждения, если за ними не следуют поступки», – отмечается в заявлении.

Социал-демократы подчеркивают, что в нынешнем чрезвычайном положении крайне важно, чтобы дополнительный госбюджет был принят как можно скорее, чтобы система здравоохранения оказалась жизнеспособной на всех этапах кризиса, чтобы ни один заболевший не остался без помощи, и мы преодолели эпидемию настолько быстро, насколько это возможно. Чтобы жители Эстонии, чья зарплата из-за кризиса уменьшится, кто потеряет работу и лишится дохода, не остались без поддержки государства. Чтобы предприятия смогли пережить кризис и после его окончания были готовы продолжить работу и тем самым внести свой вклад в восстановление экономики Эстонии.