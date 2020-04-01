Соцдемы поддержат антикризисные меры, а не предвыборные обещания коалиционных партий

Правление Социал-демократической партии во вторник вечером на прошедшем по Skype собрании приняло заявление, в котором призвало правительство представить в Рийгикогу проект дополнительного госбюджета, содержащий только пакет мер поддержки людей и предприятий. Это позволит провести ускоренное производство по законопроекту и как можно раньше начать оказывать помощь нуждающимся, говорится в пресс-сообщении партии.
«Юри Ратас на прошлой неделе в своем обращении к народу сказал: "В нынешней ситуации мы должны быть НАШИМ, а не МОИМ обществом". Надеемся, что слова премьер-министра имеют вес, и правительство прислушается к ним. Сегодня не время и не место, чтобы под предлогом кризиса и без общественной дискуссии включать в дополнительный госбюджет свои предвыборные обещания. Наоборот. Во время кризиса, где всем приходится идти на компромиссы, общество ждет того же самого и от политиков. Слова теряют силу убеждения, если за ними не следуют поступки», – отмечается в заявлении.
Социал-демократы подчеркивают, что в нынешнем чрезвычайном положении крайне важно, чтобы дополнительный госбюджет был принят как можно скорее, чтобы система здравоохранения оказалась жизнеспособной на всех этапах кризиса, чтобы ни один заболевший не остался без помощи, и мы преодолели эпидемию настолько быстро, насколько это возможно. Чтобы жители Эстонии, чья зарплата из-за кризиса уменьшится, кто потеряет работу и лишится дохода, не остались без поддержки государства. Чтобы предприятия смогли пережить кризис и после его окончания были готовы продолжить работу и тем самым внести свой вклад в восстановление экономики Эстонии.
«И сегодня от правительства зависит, сумеют ли политики показать пример и достигнуть согласия, которое нам всем сейчас просто необходимо. Если коалиция не будет через дополнительный госбюджет продавливать свои предвыборные обещания, то оппозиция согласится на его ускоренное производство», – говорится в заявлении правления Социал-демократической партии.