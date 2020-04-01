«Адмирал» покидает КХЛ

Власти Приморского края приняли решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных командах края (включая футбольный «Луч» и баскетбольный «Спартак-Приморье»).

В «Адмирале» останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, решение о приостановке набора спортсменов в профессиональные клубы продиктовано новыми реалиями.

«Сейчас все спортивные соревнования отменены на неопределенный срок. Неизвестно, как будет дальше развиваться ситуация, поэтому те средства, которые предусмотрены на финансирование этих клубов в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса», – заявил Кузнецов.

Молодежная баскетбольная команда «Спартак-Приморье» будет играть в первенстве Лиги ВТБ (U21), останется детско-юношеская спортивная школа.

Волейбольная «Приморочка-2» выступит в Первой лиге чемпионата России, «Приморочка-3» продолжит выступления в дальневосточных турнирах до 14 лет.