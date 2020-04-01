Несмотря на запрет, близкие постояльцев пытаются силой вломиться в дома призрения

Руководитель домов призрения в волости Пыльва и Ахья Аэт Олле сказала, что их постояльцы сейчас на улицу не выходят и с другими людьми не видятся. «Тем, кто не понимает разумных объяснений, мы были вынуждены создать препятствия. У нас есть люди в инвалидных колясках, которые не понимают запрета. Мы поставили диван, чтобы через двери нельзя было выехать. Для других людей и сотрудников служб спасения преград нет, проход свободен», - рассказывает Олле.

Гости пытаются вломиться силой

Олле признается, что на самом деле движение постояльцев ограничивать нельзя, но другого выбора у них не осталось. «Говоря с Департаментом здоровья мы сказали, что у нас установлен дверной звонок, а дверь заперта, поскольку, к сожалению, близкие еще не поняли, что приходить сюда не нужно. Департамент здоровья осудил это, но ничего не поделаешь, они понимают данное решение. Двери комнат не заперты, только входная дверь. Самое важное, чтобы посторонние не попадали внутрь. Сейчас люди уже начинают проявлять больше понимания, но все еще периодически говорят «я же здоров, и все равно не могу прийти», - говорит Олле.

В Департаменте здоровья Олле заверили, что наказания за ограничение свободы передвижения не последует. «Скажу честно, если все-таки будет наказание, ну и пусть: ничего не поделаешь. Самое важное — оградить дом призрения от болезни», - уверена Олле.

По словам помощника руководителя Дома призрения Вастселийна, в котором можно разместить более ста постояльцев, Трийну Тикси, постояльцы понимают, что нужно избегать многолюдных мест, они ходят дышать свежим воздухом на задний двор. Пока вирус в дом призрения не попал и наибольшей проблемой являются близкие постояльцев, которые не хотят соблюдать запрет на посещение или передачу посылок. «К счастью, в последние недели мы смогли взять посещения под контроль. Мы наложили строгий запрет на посещение еще 6 марта, а 7 и 8 был просто дурдом, люди пытались применить физическую силу, чтобы попасть внутрь», - рассказывает Тикси.

Руководитель Центра опеки Южной Эстонии, в ведении которого находятся учреждения по опеке по всей Эстонии Юло Тулик сказал, что совсем скоро начнется огромная проблема с нехваткой рабочей силы. «То, что теперь люди могут сами себе выписывать больничный лист, уже отразилось на нас: 50 сотрудников из 270 уже на больничном. Сейчас руководители домов смогли их заменить и реорганизовать график», - говорит Тулик.

Он признался, что коронавирус настиг и его, но на деятельность домов призрения это не повлияет. «Получил в пятницу ответ, что моя проба позитивная. К счастью, я был дома две недели. Самочувствие удовлетворительное», - сказал Тулик.