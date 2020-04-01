Несмотря на запрет, близкие постояльцев пытаются силой вломиться в дома призрения

В Центре опеки Южной Эстонии, куда входят множество домов призрения, из-за коронавируса на больничном уже почти 50 из 270 сотрудников. В Вастселийна и Ахья дома призрения пришлось закрыть на замок, поскольку люди не соблюдали запрет на посещения, пишет Lõuna Eesti Postimees.
Руководитель домов призрения в волости Пыльва и Ахья Аэт Олле сказала, что их постояльцы сейчас на улицу не выходят и с другими людьми не видятся. «Тем, кто не понимает разумных объяснений, мы были вынуждены создать препятствия. У нас есть люди в инвалидных колясках, которые не понимают запрета. Мы поставили диван, чтобы через двери нельзя было выехать. Для других людей и сотрудников служб спасения преград нет, проход свободен», - рассказывает Олле.
Гости пытаются вломиться силой
Олле признается, что на самом деле движение постояльцев ограничивать нельзя, но другого выбора у них не осталось. «Говоря с Департаментом здоровья мы сказали, что у нас установлен дверной звонок, а дверь заперта, поскольку, к сожалению, близкие еще не поняли, что приходить сюда не нужно. Департамент здоровья осудил это, но ничего не поделаешь, они понимают данное решение. Двери комнат не заперты, только входная дверь. Самое важное, чтобы посторонние не попадали внутрь. Сейчас люди уже начинают проявлять больше понимания, но все еще периодически говорят «я же здоров, и все равно не могу прийти», - говорит Олле.
В Департаменте здоровья Олле заверили, что наказания за ограничение свободы передвижения не последует. «Скажу честно, если все-таки будет наказание, ну и пусть: ничего не поделаешь. Самое важное — оградить дом призрения от болезни», - уверена Олле.
По словам помощника руководителя Дома призрения Вастселийна, в котором можно разместить более ста постояльцев, Трийну Тикси, постояльцы понимают, что нужно избегать многолюдных мест, они ходят дышать свежим воздухом на задний двор. Пока вирус в дом призрения не попал и наибольшей проблемой являются близкие постояльцев, которые не хотят соблюдать запрет на посещение или передачу посылок. «К счастью, в последние недели мы смогли взять посещения под контроль. Мы наложили строгий запрет на посещение еще 6 марта, а 7 и 8 был просто дурдом, люди пытались применить физическую силу, чтобы попасть внутрь», - рассказывает Тикси.
Руководитель Центра опеки Южной Эстонии, в ведении которого находятся учреждения по опеке по всей Эстонии Юло Тулик сказал, что совсем скоро начнется огромная проблема с нехваткой рабочей силы. «То, что теперь люди могут сами себе выписывать больничный лист, уже отразилось на нас: 50 сотрудников из 270 уже на больничном. Сейчас руководители домов смогли их заменить и реорганизовать график», - говорит Тулик.
Он признался, что коронавирус настиг и его, но на деятельность домов призрения это не повлияет. «Получил в пятницу ответ, что моя проба позитивная. К счастью, я был дома две недели. Самочувствие удовлетворительное», - сказал Тулик.
Руководитель по развитию услуг Paju Pansionaadid MTÜ, действующего в волости Валга, Моника Рогенбаус сказала, что постояльцы гуляют только по территории. Главный страх — проникновение вируса через работников. «У работников как-никак есть и другие обязанности, перед семьей и так далее», - сказала Рогенбаум.
Недавно работники разочаровались в том, как много времени занимает сделать тест. «И у нас в доме в субботу у одного работника появились симптомы. Он сразу пошел домой. Мы пробовали найти решение, чтобы он мог пройти тест. На выходных это было невозможно. Он был готов ехать в Тарту. Но туда нельзя без направления семейного врача. Семейный врач сказал ему сидеть дома, а в понедельник посмотрят. До сих пор вот смотрят. Уже прошло 48 часов, а человеку тест так и не сделали. Хотя повсюду читаю, как тестируются люди и как попечительство важно. Мы бы все хотели знать ответ, чтобы закрыть эту тему», - описала Рогенбаум в понедельник.
В среду Рогенбаум уточнила, что работнику все-таки сделали тест и ответ во вторник показал, что у него нет коронавируса.
Средств защиты хватит на неделю
Представители домов призрения признались, что защитных маск осталось примерно на неделю. К примеру, в пансионатах Паю их хватит до пятницы, в домах призрения волости Пыльва примерно так же. «Вот недавно говорила с поставщиком, вдруг посчастливится сделать заказ и заказать из Китая маски и защитные костюмы. Не могу обещать, что нам хватит масок дольше, чем на неделю», - сказала Аэт Олле.
«Сегодня с помощью Спасательного департамента привезли 30 пятилитровых канистр средства дезинфекции. На подходе 24 канистры антисептика для рук», - объяснила Трийну Тикс из дома призрения Вастселийна.
Как Тулик, так и Тикс признались, что проблемой становится неспособность людей платить за койко-место. По ее словам, государственные чины могли бы помочь родственникам постояльцев платить за место в домах призрения. «Если останутся долги, то мы в беде», - подчеркивает Тикс.
Департамент здоровья направил вопрос о правомерности ограничения передвижения постояльцев домов призрения в период чрезвычайного положения в Департамент социального страхования. Руководитель отдела качества Райо Сультс сказал, что общение между постояльцами и родственниками должно быть обеспечено по средствам связи при запрете на посещения.
«Если дома призрения не последуют данному распоряжению и какое-то решение не найдется, то государство можно предпринять установленные законом меры. К счастью, руководитель учреждение ответственные и понимают, что никакие ограничения не навязывают напрасно», - сказал Сультс.