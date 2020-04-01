Власти Таллинна освободят спортивные клубы от платы за аренду стадионов и залов

Столичные власти в ближайшие три месяца не будут брать со спортивных клубов плату за аренду городской недвижимости - например, стадионов и спортивных залов, заявил мэр столицы, Михаил Кылварт.
Несмотря на то, что сейчас спортивные клубы из-за чрезвычайного положения не проводят групповые тренировки, город продолжит им выплачивать подушные деньги,для многих клубов это наравне с платой за тренировки является основным источником доходов, передает Rus.err.ee.
При этом власти призывают спортивные клубы проводить тренировки для детей через интернет, используя все возможности для этого.