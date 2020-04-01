Ср, 1.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Власти Таллинна освободят спортивные клубы от платы за аренду стадионов и залов
1

Власти Таллинна освободят спортивные клубы от платы за аренду стадионов и залов

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Столичные власти в ближайшие три месяца не будут брать со спортивных клубов плату за аренду городской недвижимости - например, стадионов и спортивных залов, заявил мэр столицы, Михаил Кылварт.

Несмотря на то, что сейчас спортивные клубы из-за чрезвычайного положения не проводят групповые тренировки, город продолжит им выплачивать подушные деньги,для многих клубов это наравне с платой за тренировки является основным источником доходов, передает Rus.err.ee.

При этом власти призывают спортивные клубы проводить тренировки для детей через интернет, используя все возможности для этого.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ