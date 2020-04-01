Фото и видео ⟩ Это пить невозможно! В домах из кранов течет грязная вода с жутким запахом

Житель района Ыунаайя поселка Халлисте Урмас Суурпуу сказал, что в последний раз вода из крана стала темно-коричневой и зловонной в субботу. На следующий день вечером ситуация вновь улучшилась. До этого плохое состояние воды было в начале ноября, пишет Sakala.

«Я живу в Халлисте более десяти лет, и каждый год пять-шесть раз качество воды на несколько дней становится плохим, - говорит он. - В эти дни вода пахнет тухлыми яйцами и стала скользкой на ощупь. По цвету она напоминает грязную воду или черный чай. Иногда из крана вместе с водой выпадают какие-то кусочки, осадок из старых труб, часто в раковине в воде можно найти частички нефтепродуктов. Это действительно ужасно».

По словам Суурпуу, питьевая вода до домов доходит по старой чугунной трубе, на внутренних стенках которой годами собирался осадок. «В какой-то момент все это отходит от стенок трубы и попадает в краны потребителей, - говорит он. - Насколько мне известно, эта проблема касается десятков жителей района Ыунаайя».

По словам Суурпуу, даже на первый взгляд чистая вода на самом деле не чистая, поскольку если ее оставить в стакане примерно на четверть часа, из-за избыточного содержания железа она приобретет цвет яблочного сока.

Нужна новая труба

«Для решения проблемы надо заменить старый трубопровод. Я неоднократно говорит по этому поводу с волостной управой и местной фирмой Abja Elamu, но ничего не поменялось. Кроме того, они по очереди спихивают эту тему друг на друга», - сказал Урмас Суурпуу.

Как он утверждает, бывшая волость Халлисте несколько лет назад обновила водопроводную магистраль поселка, но старую трубу в районе Ыунаайя не поменяли.

«Изначально планировалась все-таки эту трубу заменить, и владельцы недвижимости согласовали обновления. К сожалению, денег на это не хватило, - сказал Суурпуу. - Сейчас ситуация безнадежна. От Центра экологических инвестиций не ожидается никакой поддержки, поскольку нас здесь живет слишком мало, а цена метра для реконструкции трубопроводов очень высокая. Ремонт должен быть предпринят водопроводной компанией или волостью, которые заявляют, что на это нет денег».

В большинстве случаев, когда вода из-под крана вновь становится плохого качества, Суурпуу сообщает об этом волости и водопроводной компании, но не всегда. «Все разводят руками, что денег нет», - уточняет он.

Суурпуу отметил, что вода не годится для употребления и плохо влияет на домашнюю технику. Его семья установила дома кулер с водой, воду из-под крана перед употреблением кипятят.

Ответственные объясняют

Заместитель волостного старейшины Мульши и глава региона Халлисте Эне Маатен сказала, что в район Ыунаайя вода поступает через старую и длинную (784 метра) трубу, которая находится в тупике.