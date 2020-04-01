Фото и видео ⟩ Это пить невозможно! В домах из кранов течет грязная вода с жутким запахом

Уже годами жителям одного района поселка Халлисте приходится мириться с тем, что их питьевая вода время от времени воняет и меняет цвет. Волость Мульги признает проблему, но не видит приемлемого решения.
Житель района Ыунаайя поселка Халлисте Урмас Суурпуу сказал, что в последний раз вода из крана стала темно-коричневой и зловонной в субботу. На следующий день вечером ситуация вновь улучшилась. До этого плохое состояние воды было в начале ноября, пишет Sakala.
«Я живу в Халлисте более десяти лет, и каждый год пять-шесть раз качество воды на несколько дней становится плохим, - говорит он. - В эти дни вода пахнет тухлыми яйцами и стала скользкой на ощупь. По цвету она напоминает грязную воду или черный чай. Иногда из крана вместе с водой выпадают какие-то кусочки, осадок из старых труб, часто в раковине в воде можно найти частички нефтепродуктов. Это действительно ужасно».
По словам Суурпуу, питьевая вода до домов доходит по старой чугунной трубе, на внутренних стенках которой годами собирался осадок. «В какой-то момент все это отходит от стенок трубы и попадает в краны потребителей, - говорит он. - Насколько мне известно, эта проблема касается десятков жителей района Ыунаайя».
По словам Суурпуу, даже на первый взгляд чистая вода на самом деле не чистая, поскольку если ее оставить в стакане примерно на четверть часа, из-за избыточного содержания железа она приобретет цвет яблочного сока.
Нужна новая труба
«Для решения проблемы надо заменить старый трубопровод. Я неоднократно говорит по этому поводу с волостной управой и местной фирмой Abja Elamu, но ничего не поменялось. Кроме того, они по очереди спихивают эту тему друг на друга», - сказал Урмас Суурпуу.
Как он утверждает, бывшая волость Халлисте несколько лет назад обновила водопроводную магистраль поселка, но старую трубу в районе Ыунаайя не поменяли.
«Изначально планировалась все-таки эту трубу заменить, и владельцы недвижимости согласовали обновления. К сожалению, денег на это не хватило, - сказал Суурпуу. - Сейчас ситуация безнадежна. От Центра экологических инвестиций не ожидается никакой поддержки, поскольку нас здесь живет слишком мало, а цена метра для реконструкции трубопроводов очень высокая. Ремонт должен быть предпринят водопроводной компанией или волостью, которые заявляют, что на это нет денег».
В большинстве случаев, когда вода из-под крана вновь становится плохого качества, Суурпуу сообщает об этом волости и водопроводной компании, но не всегда. «Все разводят руками, что денег нет», - уточняет он.
Суурпуу отметил, что вода не годится для употребления и плохо влияет на домашнюю технику. Его семья установила дома кулер с водой, воду из-под крана перед употреблением кипятят.
Ответственные объясняют
Заместитель волостного старейшины Мульши и глава региона Халлисте Эне Маатен сказала, что в район Ыунаайя вода поступает через старую и длинную (784 метра) трубу, которая находится в тупике.
«Если бы водопроводная компания могла бы время от времени промывать водопровод, качество воды улучшилось бы, - говорит Маатен. - Хотя в нашем поселке вода качественная, она богата железом, и нечего удивляться, если старая и длинная труба в итоге так влияет на воду».
Маатен сказала, что в 2014 году в поселке Халлисте реновировали трубопровод, но Центр экологических инвестиций не счел возможным выполнить такую же работу в районе Ыунаайя. «Из ценового предложения выяснилось, что это обойдется в 26 000 евро, - сказала она. Но даже в случае новых труб в конце тупика качество воды будет портиться».
На вопрос, есть ли какое-то решение проблем с водой для жителей Ыунаайя, заместитель волостного старейшины сказала, что у каждого домохозяйства есть возможность с помощью волости построить свою скважину. Сколько это все будет стоить и какую часть компенсирует волость, она сказать не смогла.
Руководитель принадлежащего волости Мульги паевого товарищества Abja Elamu Пеэтер Мыттус сказал, что проблема плохого качества воды в районе Ыунаайя существует годами и попытки найти решение не увенчались успехом. В качестве примера он привел, что волость просила поддержки Центра экологических инвестиций, но не получила ее, поскольку в районе живет слишком мало людей.
«В поселке Халлисте вода в порядке, - сказал он. - Из водокачки чистая вода идет к жителям Ыунаайя, но из-за старой трубы вода прихватывает и железо. Это не вредно для здоровья, но, конечно, такую воду неприятно употреблять».
Мыттус сказал, что для него нынешнее плохое качество воды стало все-таки сюрпризом, поскольку местные жители уже несколько лет ничего об этом не сообщали. « Abja Elamu является управляющим водопроводной трассы поселка Халлисте, но волость, как владелец трассы, может при необходимости и возможности найти деньги для реновации».
По его словам, проблему помогло бы решить, если бы старую большую чугунную трубу заменили на пластиковую трубу с меньшим диаметром.
«Второй вариант — построить при поддержке волости для трех домой одну скважину, что также рекомендовалось ранее, - говорит Мыттус. - Расчетное потребление воды для трех домов в календарный месяц составляет около 25 кубометров. Промывать старую трубу будет очень сложно, а эффективность этого сомнительна».