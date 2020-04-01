Фондовые рынки Европы снижаются, акции британских банков заметно дешевеют

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11.34 снизился на 2,96% и составил 310,58 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 3,96%, германский DAX - на 3,19%, французский CAC 40 - на 3,71%, итальянский FTSE MIB - на 1,59%, испанский IBEX 35 - на 2,16%.

По итогам первого квартала текущего года Stoxx Europe 600 рухнул на 23,1%. Это рекордное падение в январе-марте за всю историю и максимальное квартальное падение с 2002 года, отмечает CNBC. Британский и германский индексы за первые три месяца года потеряли примерно 25%, испанский индикатор - 30%, итальянский - 28%.

Инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа, который во вторник заявил, что США нужно преодолеть мучительные две недели в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки.

"Хотелось бы надеяться, что, как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас, мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме по коронавирусу.

Тем временем, по состоянию на 08.00 среды, в мире насчитывалось 845 197 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 41 478 человек, поправились более 168 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 12 428 жертв инфекции и 105 792 больных.

Между тем, розничные продажи в Германии в феврале 2020 года увеличились на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики ожидали роста показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Розничные продажи в ФРГ в феврале подскочили на 6,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года при том, что эксперты прогнозировали рост на 1,5%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности стран еврозоны в марте опустился до 44,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 44,8 пункта. Падение индекса стало максимальным с июля 2012 года, отмечает Trading Economics.

Промышленный PMI во Франции в прошлом месяце снизился до 43,3 пункта с 49,8 пункта в феврале. Предварительные данные указывали на падение его значения до 42,9 пункта. В Германии индикатор сократился до 45,4 пункта с 48 пунктов месяцем ранее и оказался ниже предварительного значения в 45,7 пункта.

Котировки крупнейших британских банков падают после того, как они приняли решение об отмене выплаты дивидендов за 2019 года и приостановке программ обратного выкупа акций в связи с соответствующей рекомендацией Управления пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA).

Бумаги Barclays дешевеют на 5%, Lloyds - на 5,4%, Royal Bank of Scotland - на 4,8%. Стоимость HSBC на торгах в Лондоне упала на 9%, Standard Chartered - на 6,6%.

Котировки Societe Generale падают на 5,6%, Nordea Bank - на 2,3%. Банки отложили выплату дивидендов за 2019 года после рекомендации Европейского центрального банка (ЕЦБ).