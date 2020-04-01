С сегодняшнего дня размер повышения пенсии можно увидеть на государственном портале

В силу индексации и внеочередного повышения пенсия вырастет в среднем на 9 процентов. «Повышение составит в среднем 45 евро на человека, однако важно помнить, что оно не будет одинаковым, поскольку зависит от пенсионного стажа», – объяснила руководитель пенсионной службы отдела компенсаций Департамента социального страхования Мерле Сумил-Лаанемаа.

Индексация пенсий основана на ежегодном расчете индекса, который зависит от роста отчислений на пенсионное страхование в составе социального налога и от изменения индекса потребительских цен. При индексации увеличивается и базовый размер пенсии, и годовой коэффициент пенсионного стажа. Базовая ставка пенсии для всех пенсионеров одинакова и в процентном отношении повышается чуть больше годового коэффициента.

«Годовой коэффициент пенсионного стажа в результате индексации в процентном выражении составляет немного меньшей, но поскольку он умножается на часть пенсии, зависящую от стажа, в результате дает большее повышение пенсии: чем больше стаж, тем значительней повышение, и наоборот», – объяснила Сумил-Лаанемаа.

Значение коэффициента в этом году – 1,080. Помимо обычной индексации, в этом году базовая ставка пенсии во внеочередном порядке повышается на 7 евро.

С апреля базовая ставка пенсии составляет 215,5148 евро, годовой коэффициент стажа – 7,104 евро и ставка народной пенсии – 221,63 евро.

С сегодняшнего дня новый размер своей пенсии можно посмотреть на государственном портале eesti.ee (просмотр пенсий, пособий и компенсаций). Выплату пенсии по новой ставке Департамент социального страхования начнет в эту пятницу, 3 апреля.