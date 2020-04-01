Таллинн выделит в помощь предпринимателям до четырех миллионов евро

«В условиях чрезвычайного положения, действующих ограничениях на передвижение, когда доходы многих горожан уменьшились, разумеется, предприниматели оказались в сложном положении, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Реальность такова, что жизнь остановилась и ситуация для предпринимателей крайне тяжелая. Мы предлагаем ряд мер, прежде всего предназначенных городским партнерам, которые будут призваны наладить их финансовые потоки, сгладить нагрузку и помочь выйти из кризиса».

Первой мерой стало упрощение условий оплаты – город будет оплачивать полученные услуги и товары в течение десяти календарных дней (сейчас – 21 или 30 календарных дней) до конца года.

Также город отказывается от применения установленных в договорах санкций (неустойка, пеня) при проблемах с обеспечением поставок или выполнением заказа, возникающих из-за чрезвычайного положения, и продлевает сроки выполнения обязательств на разумное время. При возможности, в долгосрочных договорах будут применяться более частые периоды оплаты.

Ежемесячно город оплачивает около 15 000 счетов, которых касается решение о сроке оплаты. В 2019 году город совершил разные сделки с почти 16 000 предприятий.

Также город решил сократить на 50% налог на рекламу, поскольку рынок наружной рекламы сейчас практически замер.

Договоры, передающие стены строений в пользование для экспонирования рекламы и сообщений, освобождаются от оплаты аренды в объеме 100%

Город снижает для договорных партнеров стоимость аренды и плату за использование в зависимости от области деятельности предприятия, и того, в каком объеме чрезвычайное положение действует на его экономическую деятельность.

Все городские арендаторы, включая учреждения питания, торговли, обслуживания, образования, спорта, деятельности по интересам, культуры и искусства, а также предприятия наружных медиа) освобождаются от арендной платы в объеме 100%. В отношении определенных договоров ситуация может решаться в индивидуальном порядке.

Все арендаторы, входящие в сферу администрирования Таллинских рынков (Tallinna Turud) также освобождаются от уплаты арендной платы в объеме 100%. Арендаторам, которые используют городские площадки как бюро, арендная плата будет снижена на 20%. Льготы не распространяются на оплату счетов за коммунальные услуги.

Город продолжит выплату пособий на спортивную деятельность и полностью освобождает от оплаты аренды городских спортивных сооружений.

«Исходя из сложного положения и снижения поступления доли самофинансирования, город пошел спортклубам навстречу настолько, насколько это возможно, и будет выплачивать пособие на спортивную деятельность при условии, что тренировки продолжаются дистанционно», - сказал Михаил Кылварт.

В объеме уже выплаченных сумм, город будет компенсировать необратимые расходы, возникшие при организации не состоявшихся в итоге конференций, культурных и спортивных мероприятий. Решение касается предприятий, которые представили городу ходатайства о поддержке недоходной деятельности, получили пособие, но из-за сложившейся ситуации были вынуждены или отложить, или отменить мероприятие.