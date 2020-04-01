Трамп предрек две невиданно тяжелые недели, за которые умрут 200 тысяч американцев

Президент США Дональд Трамп, выступая накануне на брифинге в Белом доме, заявил, что наступившие дни стали одними из самых страшных моментов в истории Белого дома, сообщает NEWSru со ссылкой на CNN. Он предупредил американцев об очень тяжелых двух-трех неделях из-за пандемии коронавируса. «Я хочу, чтобы каждый американец был готов к предстоящим трудным дням. Мы переживем очень тяжелые две недели... А затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты... мы увидим свет в конце тоннеля. Но это будут две очень болезненные недели», - заявил Трамп.

По его словам, у США есть запас необходимого медицинского оборудования - аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) распределяют по больницам всей страны. «У нас все уже готово. ...Это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели», - добавил Трамп в конце брифинга.

Высокопоставленные члены президентской группы по чрезвычайной ситуации предупредили, что даже при соблюдении строгого карантина по всей стране от коронавируса в ближайшие недели могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев.

По данным Reuters, США уже почти полностью исчерпали запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Национального стратегического резерва.

В США общенациональный карантин до сих пор не объявлен. Вместо этого Белый дом опубликовал рекомендации для американцев в условиях пандемии. Их суть заключается в самоизоляции пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, людей с симптомами простуды и карантине домов, где обнаружили зараженных коронавирусом.

Планируется, что с помощью этих мер распространение вируса удастся замедлить в течение 30 дней.

Как заявил на брифинге директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, за те дни, в течение которых принимались меры по сдерживанию распространения инфекции, США «явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно». В связи с этим «нужно не снижать обороты и не останавливаться«, отметил он, призвав американцев продолжать соблюдать санитарные ограничения.

По словам Фаучи, власти ожидают «пика... в течение следующих двух недель» и предпримут все необходимые действия, чтобы число жертв было «значительно ниже». «Это то, что следует ожидать, но это не значит, что мы собираемся согласиться с цифрами», - добавил Фаучи.

В США в связи с распространением нового коронавируса почти полностью исчерпаны запасы средств индивидуальной защиты (СИЗ), которыми обладает Национальный стратегический резерв. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство внутренней безопасности, речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах.