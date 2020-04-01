Ааб: первая партия средств индивидуальной защиты из Китая прибудет в понедельник

Ааб сообщил через пресс-секретаря Министерства финансов, что совокупная стоимость заключенного с китайским производителем договора составляет 11,4 млн долларов. Это крупный заказ, покрывающий потребности больниц, домов призрения, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны и других ведомств более чем на месяц.

Министерство экономики и коммуникаций заключило договор с международной логистической фирмой. Партнер будет координировать прием товаров от различных производителей в Шанхае и организует доставку четырьмя авиарейсами, первый из которых прибывает, по планам, 6 апреля.

«Мы уверены в профессионализме компании — обмен информации проходит быстро и четко», - заявил Ааб.

В Китае заказали 5,5 млн хирургических одноразовых масок, два миллиона респираторных масок FFP2, 100 000 респираторных масок FFP3, 100 000 единиц защитных очков, 25 млн пар перчаток, 1,1 млн защитных халатов разного типа, 500 000 шапок и два миллиона бахил.

Министерство также заключило пять соглашений о меньших партиях товаров, две из них доставят на этой неделе. Эти заказы включают респираторные маски, хирургические маски, перчатки, защитные очки и халаты.

Ааб отметил, что сроки поставок могут измениться. «Заверяю, что мы ежедневно работаем над тем, чтобы средства индивидуальной защиты максимально быстро достигли нас», - сказал он.