Руководитель отделения экстренной медицины: мне запрещено обнимать своих детей

Более двух недель 11-летняя Анита и 13-летний Яспер вынуждены держаться на расстоянии от своей матери – заведующей отделением экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Кристийны Пыльд, пишет Rus.ERR.
«Сейчас вся жизнь выглядит так: на работу и затем домой спать. Сын – у отца, а дочь пришлось отправить к невестке», - описала в передаче Ringvaade на телеканале ETV свой быт Кристийна Пыльд, добавив, что она встречается с детьми во дворе на расстоянии двух метров и не может их обнять.
«Еду отвозим под дверь и машем им на расстоянии. Хотя дети привыкли, что у мамы часто ночные смены, но все равно немного тяжело», - сказала медик, признав, что при этом порой члены семьи не могут сдержать слез.